छत्तीसगढ़ के इस जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

इसी तरह प्रथम तल में 53 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी एवं डोम कार्य होंगे। 200.96 वर्ग मीटर में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। इसकी कुल लागत लगभग 2 करोड़ रूपए है। लाइब्रेरी में एक साथ 200 बच्चे पढ़ सकेंगे। जिले में लॉ कालेज के लिए भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इसे भी जल्द शुरू करेंगे। स्कील सेंटर बनाने पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में छात्रों को विभिन्न विषयों की पुस्तकें और डिजिटल सामाग्री उपलब्ध होगी।