धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

Dhamtari News: पीजी कॉलेज में 200 सीटर लायब्रेरी का निर्माण जल्द होगा। जिले का यह पहला डिजिटल लायब्रेरी होगा, जहां 200 बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे।

धमतरी

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Patrika)

2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Patrika)

Chhattisgarh News: पीजी कॉलेज में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण जल्द होगा। जिले का यह पहला डिजिटल लाइब्रेरी होगा, जहां 200 बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे। वाईफाई सुविधा होने से यह लाइब्रेरी हाईटेक होने के साथ छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयास से कालेज को संवारने की दिशा में प्रयास तेज हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्राक्कलन भी तैयार कर लिया है।

कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि पीजी कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहां 3000 से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। वर्तमान लाइब्रेरी काफी छोटी है। छात्र-छात्राओं को पर्याप्त ज्ञानवर्धक पुस्तकें और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर लोकेशन के साथ सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी व डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। जनभागीदारी समिति से भी अप्रूवल हो गया है। भूतल में 112 सीटर लाइब्रेरी एवं 35 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। 452.16 वर्ग मीटर में लाइब्रेरी संचालित होगी।

इसी तरह प्रथम तल में 53 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी एवं डोम कार्य होंगे। 200.96 वर्ग मीटर में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। इसकी कुल लागत लगभग 2 करोड़ रूपए है। लाइब्रेरी में एक साथ 200 बच्चे पढ़ सकेंगे। जिले में लॉ कालेज के लिए भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इसे भी जल्द शुरू करेंगे। स्कील सेंटर बनाने पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में छात्रों को विभिन्न विषयों की पुस्तकें और डिजिटल सामाग्री उपलब्ध होगी।

100 सीटर हॉस्टल का भी होगा निर्माण

पीजी कॉलेज में 17 साल से बंद हॉस्टल को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने शुरू कराया। अब 50 सीटर ब्वायस, 50 सीटर गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी तैयारी चल रही है। पीजी कॉलेज की काफी सारी मांगें है। अब जिला प्रशासन ने धीरे-धीरे इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हॉस्टल, लायब्रेरी निर्माण से छात्र-छात्राओं को अच्छी सुविधा मिलेगी।

Published on:

17 Oct 2025 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / छत्तीसगढ़ के इस जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

धमतरी

छत्तीसगढ़

