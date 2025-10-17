दीप पर्व पर मुस्कुराएंगे सरकारी कर्मचारी, 17 और 18 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर माह का एडवांस वेतन, CM बोले- “खुशियों में कमी न रहे”

वेतन (photo-patrika)
CG News: दीपावली त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के एक अच्छी खबर है कि उन्हें अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिल जाएगा। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 17 और 18 अक्टूबर तक वेतन दिया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं एडवांस सैलरी मिलने से बाजार में भी बूम् आएगा। इसका सबसे ज्यादा असर धनतेरस की खरीदी पर दिखाई देगा।
वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें। वेतन भुगतान के लिए 18 अक्टूबर शनिवार को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे एवं वेतन देयकों का भुगतान करेंगे। मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक आदि मदों में भी नियमानुसार उक्त तिथियों एवं पश्चात्वर्ती तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।
वित्त विभाग ने जारी आदेश में कहा है, राज्य शासन के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और संस्थान भी एडवांस सैलरी देने पर विचार कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के परिश्रम, निष्ठा और समर्पण से ही छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, इसी भावना से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अक्टूबर का वेतन 17 एवं 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा। मेरे लिए शासन केवल तंत्र नहीं, बल्कि उन कर्मठ साथियों का परिवार है जो पूरे मन से जनता की सेवा में लगे हैं।
