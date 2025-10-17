दीप पर्व पर मुस्कुराएंगे सरकारी कर्मचारी, 17 और 18 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर माह का एडवांस वेतन, CM बोले- “खुशियों में कमी न रहे”

वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें। वेतन भुगतान के लिए 18 अक्टूबर शनिवार को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे एवं वेतन देयकों का भुगतान करेंगे। मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक आदि मदों में भी नियमानुसार उक्त तिथियों एवं पश्चात्वर्ती तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।