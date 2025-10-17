Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

दीप पर्व पर मुस्कुराएंगे सरकारी कर्मचारी, 17 और 18 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर माह का एडवांस वेतन, CM बोले- “खुशियों में कमी न रहे”

CG News: दीपावली त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के एक अच्छी खबर है कि उन्हें अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिल जाएगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

वेतन (photo-patrika)

वेतन (photo-patrika)

CG News: दीपावली त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के एक अच्छी खबर है कि उन्हें अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिल जाएगा। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 17 और 18 अक्टूबर तक वेतन दिया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं एडवांस सैलरी मिलने से बाजार में भी बूम् आएगा। इसका सबसे ज्यादा असर धनतेरस की खरीदी पर दिखाई देगा।

वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें। वेतन भुगतान के लिए 18 अक्टूबर शनिवार को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे एवं वेतन देयकों का भुगतान करेंगे। मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक आदि मदों में भी नियमानुसार उक्त तिथियों एवं पश्चात्वर्ती तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।

इन पर भी विचार के निर्देश

वित्त विभाग ने जारी आदेश में कहा है, राज्य शासन के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और संस्थान भी एडवांस सैलरी देने पर विचार कर सकते हैं।

खुशियों में कोई कमी न रहे: सीएम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के परिश्रम, निष्ठा और समर्पण से ही छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, इसी भावना से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अक्टूबर का वेतन 17 एवं 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा। मेरे लिए शासन केवल तंत्र नहीं, बल्कि उन कर्मठ साथियों का परिवार है जो पूरे मन से जनता की सेवा में लगे हैं।

ये भी पढ़ें

CG Collector Conference 2025: कलेक्टर कांफ्रेंस में कई बार गुस्सा हुए CM साय, बोले- सुबह 7 बजे से पहले लें वार्डों में सफाई का जायजा
रायपुर
CG Collector Conference 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 11:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दीप पर्व पर मुस्कुराएंगे सरकारी कर्मचारी, 17 और 18 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर माह का एडवांस वेतन, CM बोले- “खुशियों में कमी न रहे”

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में दुनिया का सबसे दुर्लभ डिलीवरी केस! गर्भाशय नहीं, पेट में पल रहा था बच्चा… डॉक्टरों ने सुरक्षित कराया प्रसव

रायपुर में दुनिया का सबसे दुर्लभ डिलीवरी केस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

राजधानी में रसूखदारों का दंभ: आधी रात चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार, हालत गंभीर

राजधानी में रसूखदारों का दंभ: आधी रात चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार, हालत गंभीर
रायपुर

33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर

33 केवी विद्युत लाइन में बड़ा फाल्ट, शाम को पानी के लिए तरसा शहर
रायपुर

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, मुख्यमंत्री साय बोले- बस्तर में शांति और विकास का नया युग..

CM Vishnudeo Sai
रायपुर

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate…

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.