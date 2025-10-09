Diwali 2025: दिवाली की तारीख में बदलाव, 20 की बजाय अब 21 अक्टूबर को होगी रोशनी का उत्सव

परिषद ने निर्णय लिया है कि प्रदोष व्यापिनी कार्तिक आमावस्या को महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को शाम 5.55 बजे तक अमावस्या व्याप्त रहेगी। अमावस्या पूरे प्रदोषकाल को व्याप्त कर रही हो फिर भी अगले दिन यदि 1 घड़ी के 24 मिनट के लिए उदय व्यापिनी अमावस्या प्रदोषकाल विद्यामान हो तो दूसरे दिन ही दीपावली पर्व मनाना शास्त्र समत है। पंडितों ने बताया कि धर्मसिंधु एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत प्राचीन ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर पर्व मनाने की व्यवस्था दी गई है।