Dussehra 2025: अनोखी परंपराएं: कहीं रावण के आगे रामायण पाठ, तो कहीं सहस्त्रबाहु के नग्न पुतले का वध… जानें

ग्रामीण अन्ना गोस्वामी, डिगेश्वर ध्रुव ने बताया मुजगहन में पहले से ही तालाब पार में एक चबूतरे में रावण की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। दशहरे के मौके पर इसी चबूतरे पर रामायण का पाठ किया जाता है। पश्चात रावण के विशाल प्रतिमा की पूजा-अर्चना की जाती है। इसके बाद रामलीला का मंचन कर बाजार चौक में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसी परंपरा का ग्राम रत्नाबांधा में भी निर्वहन किया जाता है।