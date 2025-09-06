Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

50 लाख की झूठी खबर ने बदल दी बुजुर्ग की जिंदगी, लूट के लिए हुआ ये बड़ा कांड… पुलिस ने 6 आरोपी को दबोचा

Murder Case: बुजुर्ग दंपत्ति के घर हुई इस वारदात को लेकर जिलेभर में चर्चा रही। बुजुर्ग दंपत्तियों पर आरोपियों की नजर पहले से ही थी। बुजुर्ग कृतराम के पास 50 लाख रूपए होने की गलत सूचना ने इस अपराध को जन्म दिया।

धमतरी

Khyati Parihar

Sep 06, 2025

पुलिस ने 6 आरोपी को दबोचा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
पुलिस ने 6 आरोपी को दबोचा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Murder Case: धमतरी जिले के ग्राम भानपुरी में लूट के इरादे से घर में घुसे नकाबपोश लुटेरों ने बुजुर्ग कृतराम की हत्या कर दी थी। 3 दिन में ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या और लूट के इस मामले में 6 लोग शामिल थे। गिरफ्तार सभी आरोपी भखारा क्षेत्र के निवासी हैं।

शुक्रवार को एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया। रूपयों के लालच में ही आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि मामले को लेकर अलग-अलग टीमें बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज अपराधियों तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। एक के बाद एक क्लू मिले और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।

ये भी पढ़ें

Blind murder case solved: एमपी के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, चाकू से हमला कर दबा दिया था गला, कत्ल की वजह बनी 15 लाख
बलरामपुर
Blind murder case solved

जानें क्या है पूरी वारदात

2 सितंबर की रात ग्राम भानपुरी में 65 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के घर नकाबपोश लुटेरे घुसे और कृतराम साहू की हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपत्ति के घर हुई इस वारदात को लेकर जिलेभर में चर्चा रही। बुजुर्ग दंपत्तियों पर आरोपियों की नजर पहले से ही थी। बुजुर्ग कृतराम के पास 50 लाख रूपए होने की गलत सूचना ने इस अपराध को जन्म दिया। आरोपियों ने लालच में सप्ताहभर पहले ही लूट की प्लानिंग कर रखी थी। लूट में मोटी रकम मिलने के इरादे से ही घर में घुसे और घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार आरोपियों से लूट की राशि, जेवरात सहित एक मोटर सायकल, घटना में प्रयुक्त दो नग चाकू, घटना के समय पहने कपड़े, जूते आदि को पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड भी धमतरी पुलिस खंगाल रही है।

हत्या, लूट के मामले में इन पर हुई कार्रवाई

हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने भठेली निवासी धनराज (22) पिता दीपक यादव, हुपेन्द्र (18) पिता दिनेश बांधे, चेतन कुमार (19) पिता ढालसिंह साहू, गुजरा, हाल निवासी संतोषी नगर रायपुर के हेमसागर (20) पिता हेमंत कुमार मंडावी, कुर्रा निवासी सोमप्रकाश (36) पिता कन्हैय्यालाल देवांगन को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 309(6), 310(3), 331(8) 49, 61, 238 and 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपियों के पास से सोने की ईयर रिंग, नगद 1400 रूपए, लूट का मोबाइल जब्त किया गया।

आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस

हत्या और लूट को अंजाम देने के बाद आरोपी खेत के रास्ते से भागे थे, लेकिन आगे रोड पर इन्हें आना ही पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रामपुर तक ट्रेस हुए। इसके आगे आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को पहले से ही शक था कि आरोपी लोकल ही हैं। मृतक कृतराम की पत्नी रश्मि साहू ने भी पुलिस को बताया था कि आरोपी आपस में सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर रहे थे। लोकल स्तर पर पुलिस ने मुखबीरों का जाल फैलाया और अलग-अलग टीमों ने साक्ष्य जुटाए। पहले एक आरोपी ट्रेस हुआ। इसी आरोपी ने फिर अन्य पांच आरोपी तक पुलिस को पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

Murder case: लिव-इन में रह रही महिला की कर दी थी हत्या, डेढ़ साल बाद आरोपी गिरफ्तार कत्ल की ये थी वजह
अंबिकापुर
Murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 07:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 50 लाख की झूठी खबर ने बदल दी बुजुर्ग की जिंदगी, लूट के लिए हुआ ये बड़ा कांड… पुलिस ने 6 आरोपी को दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट