50 लाख की झूठी खबर ने बदल दी बुजुर्ग की जिंदगी, लूट के लिए हुआ ये बड़ा कांड… पुलिस ने 6 आरोपी को दबोचा

हत्या और लूट को अंजाम देने के बाद आरोपी खेत के रास्ते से भागे थे, लेकिन आगे रोड पर इन्हें आना ही पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रामपुर तक ट्रेस हुए। इसके आगे आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को पहले से ही शक था कि आरोपी लोकल ही हैं। मृतक कृतराम की पत्नी रश्मि साहू ने भी पुलिस को बताया था कि आरोपी आपस में सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर रहे थे। लोकल स्तर पर पुलिस ने मुखबीरों का जाल फैलाया और अलग-अलग टीमों ने साक्ष्य जुटाए। पहले एक आरोपी ट्रेस हुआ। इसी आरोपी ने फिर अन्य पांच आरोपी तक पुलिस को पहुंचाया।