50 लाख की झूठी खबर ने बदल दी बुजुर्ग की जिंदगी, लूट के लिए हुआ ये बड़ा कांड… पुलिस ने 6 आरोपी को दबोचा

CG Murder Case: धमतरी जिले के ग्राम भानपुरी में लूट के इरादे से घर में घुसे नकाबपोश लुटेरों ने बुजुर्ग कृतराम की हत्या कर दी थी। 3 दिन में ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या और लूट के इस मामले में 6 लोग शामिल थे। गिरफ्तार सभी आरोपी भखारा क्षेत्र के निवासी हैं।
शुक्रवार को एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया। रूपयों के लालच में ही आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि मामले को लेकर अलग-अलग टीमें बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज अपराधियों तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। एक के बाद एक क्लू मिले और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।
2 सितंबर की रात ग्राम भानपुरी में 65 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के घर नकाबपोश लुटेरे घुसे और कृतराम साहू की हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपत्ति के घर हुई इस वारदात को लेकर जिलेभर में चर्चा रही। बुजुर्ग दंपत्तियों पर आरोपियों की नजर पहले से ही थी। बुजुर्ग कृतराम के पास 50 लाख रूपए होने की गलत सूचना ने इस अपराध को जन्म दिया। आरोपियों ने लालच में सप्ताहभर पहले ही लूट की प्लानिंग कर रखी थी। लूट में मोटी रकम मिलने के इरादे से ही घर में घुसे और घटना को अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपियों से लूट की राशि, जेवरात सहित एक मोटर सायकल, घटना में प्रयुक्त दो नग चाकू, घटना के समय पहने कपड़े, जूते आदि को पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड भी धमतरी पुलिस खंगाल रही है।
हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने भठेली निवासी धनराज (22) पिता दीपक यादव, हुपेन्द्र (18) पिता दिनेश बांधे, चेतन कुमार (19) पिता ढालसिंह साहू, गुजरा, हाल निवासी संतोषी नगर रायपुर के हेमसागर (20) पिता हेमंत कुमार मंडावी, कुर्रा निवासी सोमप्रकाश (36) पिता कन्हैय्यालाल देवांगन को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 309(6), 310(3), 331(8) 49, 61, 238 and 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपियों के पास से सोने की ईयर रिंग, नगद 1400 रूपए, लूट का मोबाइल जब्त किया गया।
हत्या और लूट को अंजाम देने के बाद आरोपी खेत के रास्ते से भागे थे, लेकिन आगे रोड पर इन्हें आना ही पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रामपुर तक ट्रेस हुए। इसके आगे आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को पहले से ही शक था कि आरोपी लोकल ही हैं। मृतक कृतराम की पत्नी रश्मि साहू ने भी पुलिस को बताया था कि आरोपी आपस में सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर रहे थे। लोकल स्तर पर पुलिस ने मुखबीरों का जाल फैलाया और अलग-अलग टीमों ने साक्ष्य जुटाए। पहले एक आरोपी ट्रेस हुआ। इसी आरोपी ने फिर अन्य पांच आरोपी तक पुलिस को पहुंचाया।