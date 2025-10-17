बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम धमतरी पर बिजली विभाग का करीब 11 करोड़ रूपए बकाया है। निगम बिल की पूरी राशि नहीं पटा पा रहा। सड़क में स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जल रही है। दूसरी ओर नगर निगम कार्यालय में भी बिजली की बर्बादी हो रही है। गैलरी, अधिकारियों-कर्मचारियों के कक्ष में कोई नहीं रहने पर भी लाइटें जलती रहती है। एक ओर बिजली विभाग लोगों को बिजली बचाने और समय पर बिल अदा करने जागरूक कर रहा।