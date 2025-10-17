Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई…

CG Electricity Bill: धमतरी जिले में नगर निगम धमतरी पर बिजली विभाग का करीब 11 करोड़ रूपए बकाया है। निगम बिल की पूरी राशि नहीं पटा पा रहा।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 17, 2025

बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई...(photo-patrika)

बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई...(photo-patrika)

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम धमतरी पर बिजली विभाग का करीब 11 करोड़ रूपए बकाया है। निगम बिल की पूरी राशि नहीं पटा पा रहा। सड़क में स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जल रही है। दूसरी ओर नगर निगम कार्यालय में भी बिजली की बर्बादी हो रही है। गैलरी, अधिकारियों-कर्मचारियों के कक्ष में कोई नहीं रहने पर भी लाइटें जलती रहती है। एक ओर बिजली विभाग लोगों को बिजली बचाने और समय पर बिल अदा करने जागरूक कर रहा।

CG Electricity Bill: बिजली विभाग ने दूसरी बार जारी किया नोटिस

वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालय में ही इसकी अनदेखी की जा रही है। इधर बकाया राशि अधिक होने से बिजली विभाग ने दूसरी बार निगम को नोटिस जारी कर बिल अदा करने कहा है। मिली जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन पर करीब ११ करोड़ रूपए का बिजली बिल बकाया है। जल प्रदाय, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सिवरेज प्लांट, मोटर पंप, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। बिजली खपत के आधार पर सीएसपीडीसीएल प्रत्येक माह बिल देता है।

निगम हर महीने 22 से 25 लाख रूपए की बिजली खपत कर रहा

हर महीने नगर निगम 22 से 25 लाख रूपए का बिजली खपत करता है। धीरे-धीरे बकाया बिजली बिल बढ़कर करीब 11 करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। हर महीने सीवरेज प्लांट का 50 हजार रूपए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 10 से 12 लाख रूपए, मोटर पंप, शौचालय, स्ट्रीट लाइट एवं भवन का कुल बिल 8 से 10 लाख रूपए तक बिल आता है।

अप्रैल-2025 में शासन से प्राप्त 66 लाख रूपए जमा कराया गया था। इसके बाद सितंबर महीने में 89 लाख 31 हजार रूपए शासन से प्राप्त हुआ था, जिसे समायोजन कराया गया है।

सरकारी विभागों पर 27 करोड़ का बकाया

नगर निगम के अलावा अन्य सरकारी विभागों को मिलाकर करीब 27 करोड़ का बकाया है। ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों पर भी करोड़ाें का बिल बकाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत समेत अन्य विभागों पर भी 16 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है। कई विभाग तो महीनों से बिल नहीं पटा रहे हैं। दिवाली के मौके पर पुन: शासकीय विभागों को नोटिस जारी किया है।

95 घरों का काटा जा चुका है कनेक्शन

धमतरी शहर में 28,600 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 20,603 उपभोक्ताओं ने तय समय पर बिजली बिल का भुगतान किया है। जबकि 7 हजार 797 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले 2 माह से बिजली बिल का भुगतान ही नहीं किया है। विभाग को इन उपभोक्ताओं से 2.10 करोड़ रूपए की रिकवरी करनी है।

नियमानुसार इन उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए सूचना दी गई। इसके बाद 95 लोगों के घरों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों पर करीब 27 करोड़ का बिजल बिल बकाया है। अकेले नगर निगम धमतरी पर ही 11 करोड़ का बकाया है। नोटिस जारी कर बिल पटाने के लिए कह रहे हैं।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 05:53 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई…

