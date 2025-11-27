कांग्रेस प्रभारी के सामने हाई-वोल्टेज ड्रामा, पूर्व उपाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष को बताया दलाल, बोले- BJP में जाऊंगा, फिर… मचा बवाल

देवेन्द्र अजमानी ने जिलाध्यक्ष शरद लोहाना पर नगर निगम चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैसों का लेन-देन कर टिकट का वितरण किया गया है। इस कारण ही आज निगम में भाजपा के महापौर बैठे हैं। करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अपशब्द भी निकले। बहस होते देख जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर और नीशु चंद्राकर देवेन्द्र आजमानी को अपने साथ ले गए। इसके बाद माहौल शांत हुआ। इसी दौरान देवेन्द्र अजमानी ने कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कहा कि अब मैं भाजपा प्रवेश करूंगा।