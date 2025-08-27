Ganesh Utsav 2025: धमतरी में 1964 में सजी थी पहली झांकी, इस साल सजा रहे खाटू श्याम का दरबार…

बालकला मंदिर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों में इस उत्सव को लेकर अलग ही उत्साह रहता है। पहले स्व. शारदा कोसरिया, स्व. रामआसरा,स्व. होरीलाल धीवर सेवा देते थे। अब इनके पुत्र मुकेश कोसरिया, देवेंद्र(पिंकी) यादव,गुड्डू धीवर सेवा दे रहे। इसी तरह अन्य बुजुर्गों के पोता,पुत्र भी सेवा दे रहे। झांकी रखने की तैयारी एक साल पहले ही हो जाती है। पूरे 11 दिनों तक समिति के लोग अपना काम छोड़कर चलित झांकी आयोजन में सेवा देते हैं। भगवान गणेश व झांकी की मूर्तियों का निर्माण रूपेश यादव और गोलू यादव करते हैं।