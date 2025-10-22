दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, पति ने पहले पत्नी की ली जान फिर खुद झूला फंदे पर

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिम्मत यादव ने घटना से पहले इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी पत्नी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और फिर खुद भी जान दे दी। सूचना मिलने पर मगरलोड पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए। घटना के पीछे का मकसद फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन पारिवारिक विवाद का शक है। इस दोहरी मौत ने गांव में जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया है।