दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, पति ने पहले पत्नी की ली जान फिर खुद झूला फंदे पर

Husband-wife death (Photo source- Patrika)
Husband-wife death: धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के हरदी गांव में दिवाली की रात एक डरावनी घटना हुई। पति-पत्नी की लाशें एक कमरे में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक, मरने वाले की पहचान मोहंदी के रहने वाले हिम्मत यादव के तौर पर हुई है। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव की हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। यह घटना 20 अक्टूबर की रात की है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिम्मत यादव ने घटना से पहले इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी पत्नी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और फिर खुद भी जान दे दी। सूचना मिलने पर मगरलोड पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए। घटना के पीछे का मकसद फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन पारिवारिक विवाद का शक है। इस दोहरी मौत ने गांव में जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया है।
Husband-wife death: मगरलोड ब्लॉक के हरदी गांव में दिवाली की रात एक कमरे में पति-पत्नी की लाशें मिलीं। पति ने इंस्टाग्राम पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर की रात की है। मोहंदी के रहने वाले हिम्मत यादव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव की हत्या की बात कबूल की और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। FSL समेत पुलिस की एक टीम ने जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग