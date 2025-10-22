Chhattisgarh News: दिवाली की रात मचा हड़कंप! आग की लपटों में 3 वाहन जलकर खाक, जांच में जुटी पुलिस

3 वाहन जलकर खाक (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh News: राजनांदगांव जिले के बजरंगपुर नवागांव में बीती रात आगजनी की घटना से लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक, देर रात अवंतिन चौक के पास झुमुक साहू के घर की पहली गली में खड़ी दो बाइक में किसी अनजान व्यक्ति ने आग लगा दी।
दोनों बाइक में लगी आग ने पास में खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखकर तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीनों गाड़ियां बुरी तरह जल चुकी थीं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और कोतवली पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
Chhattisgarh News: पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना रात करीब 1 बजे हुई, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। अपराधियों की पहचान के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
