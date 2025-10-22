Chhattisgarh News: दिवाली की रात मचा हड़कंप! आग की लपटों में 3 वाहन जलकर खाक, जांच में जुटी पुलिस

दोनों बाइक में लगी आग ने पास में खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखकर तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीनों गाड़ियां बुरी तरह जल चुकी थीं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और कोतवली पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।