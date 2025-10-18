पटाखा दुकानों के लिए आग सुरक्षा गाइडलाइन जारी, नियम उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट आदि से न बने, और अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और वे एक-दूसरे के सामने नहीं बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल का लैम्प, गैस लैम्प और खुली बिजली बत्तियां का प्रयोग प्रतिबंधित है।