दीपावली से पहले प्रशासन सख्त! पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन, अग्निशमन यंत्र और पानी रखना अनिवार्य…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दीपवाली को महज 11 दिन बचे हैं। इस दौरान पटाखे फोड़े जाएंगे। लेकिन आगजनी की घटना हो जाए तो सिर्फ एक फायर बिग्रेड के भरोसे पूरा जिला रहेगा। जिला मुयालय के सरदार पटेल मैदान में पटाखा दुकान लगाने की तैयारी की जा रही है।