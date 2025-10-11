दीपावली से पहले प्रशासन सख्त! पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन, अग्निशमन यंत्र और पानी रखना अनिवार्य…

दीपावली से पहले प्रशासन सख्त! पटाखा दुकानों(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दीपवाली को महज 11 दिन बचे हैं। इस दौरान पटाखे फोड़े जाएंगे। लेकिन आगजनी की घटना हो जाए तो सिर्फ एक फायर बिग्रेड के भरोसे पूरा जिला रहेगा। जिला मुयालय के सरदार पटेल मैदान में पटाखा दुकान लगाने की तैयारी की जा रही है।
इस बार भी लगभग 40 पटाखों की दुकाने लगेंगी। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पटाखा दुकान गाइडलाइन के तहत लगाना होगा। दुकानों में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी अनिवार्य रूप से रखना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
बालोद नगर पटाखा व्यापारी संघ के अध्यक्ष सलीम चौहान ने बताया कि सरदार पटेल मैदान में दुकान लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन की गाइडलाइन का पालन हर पटाखों की दुकानों में किया जाएगा। अभी तक 40 दुकान लगाने की योजना है।
जिले के जिम्मेदार विभागों को भी देश के विभिन्न जगहों पर पटाखा फैक्ट्री एवं दुकानों में हुई घटनाओं से सबक लेना चाहिए। दीपावली के चार-पांच दिन पहले ही पटाखा दुकानें लग जाएंगी। सावधानी जरूरी है।
नगरीय निकाय बालोद, दल्लीराजहरा, गुरुर, अर्जुंदा, गुंडरदेही, डौंडी, डौंडीलोहारा में पटाखा दुकानें भी लगेंगी। पटाखा दुकान लगाने प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। लाइसेंसधारी को अपनी दुकान पर रेत, पानी व फायर फाइटर का इंतजाम खुद करना होगा। आगजनी रोकने के सभी इंतजाम करने के साथ सावधानी भी बरतनी होगी।
सुरक्षा में कमी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिलेभर में एक फायर ब्रिगेड है। बालोद में 40 से अधिक और जिले के अन्य जगहों में 200 से अधिक पटाखा दुकान लगेगी। इस बार प्रशासन अलर्ट है और हर पटाखा दुकान पर नजर रखी जाएगी।
