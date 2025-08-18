Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

बड़ी कामयाबी! पुलिस ने नक्सली कैम्प को किया ध्वस्त, हथियार और 16.50 लाख जब्त

Dhamtari News: धमतरी-गरियाबंद पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने मैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बड़े गोबरा के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली कैम्प को ध्वस्त किया है।

धमतरी

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

Naxal
नक्सली(File Photo Patrika)

CG News: नक्सल मार्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धमतरी-गरियाबंद पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने मैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बड़े गोबरा के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली कैम्प को ध्वस्त किया है। कैम्प से 16.50 लाख रुपए सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामाग्री भी बरामद किया गया है।

पुलिस ने बताया कि रविवार को पुलिस की संयुक्त टीम ने मैनपुर के ग्राम बड़े गोबरा के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की ओर सर्चिंग अभियान चलाया। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देखकर नक्सली जंगल और पहाड़ की आड़ लेते हुए भाग निकले।

Published on:

18 Aug 2025 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / बड़ी कामयाबी! पुलिस ने नक्सली कैम्प को किया ध्वस्त, हथियार और 16.50 लाख जब्त

