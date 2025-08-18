बड़ी कामयाबी! पुलिस ने नक्सली कैम्प को किया ध्वस्त, हथियार और 16.50 लाख जब्त

CG News: नक्सल मार्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धमतरी-गरियाबंद पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने मैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बड़े गोबरा के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली कैम्प को ध्वस्त किया है। कैम्प से 16.50 लाख रुपए सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामाग्री भी बरामद किया गया है।
पुलिस ने बताया कि रविवार को पुलिस की संयुक्त टीम ने मैनपुर के ग्राम बड़े गोबरा के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की ओर सर्चिंग अभियान चलाया। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देखकर नक्सली जंगल और पहाड़ की आड़ लेते हुए भाग निकले।
देशी बीजीएल-4, देशी सुरका सेल छोटा 4, हैंड ग्रेनेड 1, बेल्ट मेहरूम कलर-1, नकदी 16,50,000 रुपए, 2 मोबाइल, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर 50, इंसास मैगजीन 1, एसएलआर मैगजीन 1, किंडल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1, कारतूस देशी 7, इसांस राउंड 5.56 एमएम 15, 7.62 एमएम राउंड 16, एचडी कार्टेज 1, 1 लैपटॉप, कार्डेक्स 4 बंडल, 15 जिलेटिन राड, 50 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, सोल्ड्रिंग मशीन 14, इलेक्ट्रॉनिक वायर 1 बंडल, 1 टिफिन बम बरामद किया गया।