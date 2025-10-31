धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन…

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन...(photo-patrika)
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन किसानों के जमीन दस्तावेज में त्रुटि है, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा, जबकि किसान पिछले साल इसी जमीन की फसल समर्थन मूल्य में बेच चुके हैं। इसके अलावा डुबान क्षेत्र, मंदिर ट्रस्ट, लोन वाले किसानों को पंजीयन कराने में परेशानी हो रही है।
शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इन किसानों के गिरदावरी में रिपोर्ट अपडेट करने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन एक सप्ताह बाद भी रिपोर्ट अपडेट नहीं हो पाई है। इधर पंजीयन के लिए सिर्फ 1 दिन शेष है। ऐसे में समय पर पंजीयन नहीं होने से डुबान के 1724 किसान समेत अन्य किसानों को मिलाकर करीब 3000 से अधिक किसान समर्थन मूल्य में धान बेचने से वंचित हो सकते हैं।
खरीफ वर्ष2025-26 समर्थित मूल्य में धान अनुपात 16 नवंबर से शुरू होगा। इस साल किसानों से 66 लाख लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर की स्थिति 1 लाख 16 हजार 148 किसानों का पंजीयन कैरिफारवर्ड हुआ है। पिछले साल 1 लाख 28 हजार 3444 किसानों ने नामांकन किया था। इस वर्ष 4070 नए किसानों ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए नामांकन कराया है।
समस्या को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश 74 समिति और 100 परखरीदी केन्द्रों में तैयारी भी शुरू हो गई है। चबूतरे का रंग-रोगन, बोरे में भूसा भराई, पेजयल और प्रसाधन की व्यवस्था बनाने समिति के सदस्य जुटे हैं। किसान पंजीयन की जानकारी लेने समितियों में पहुंच रहे हैैं।
किसान मेघराज साहू, नीलमणी अडिल, सुखराम देवांगन ने बताया कि सामान्य भूमि वाले सभी किसानों का गिरदावरी रिपोर्ट अपडेट हैं, लेकिन किसान वनाधिकार पट्टा, सिंचाई विभाग की जमीन पर खेती करने वाले, मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर धान की फसल लेने वाले, जिले के दो ब्लाक में खेती करने वाले आदि किसानों को पंजीयन कराने में दिक्कत हो रही है।
किसानों का कहना है कि पंजीयन नहीं होने पर उन्हें अपनी उपज औने-पौने दाम में बेचना पड़ेगा। पिछले साल भी ३ समितियों के किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाए थे। इस साल भी यदि पंजीयन नहीं हुआ तो नुकसान उठाना पड़ेगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नगरी जिला धमतरी एवं जिला गरियाबंद (कमार विकास अभिकरण अंतर्गत) द्वारा कमार किसानों को कृषि भूमि आबंटित की गई है। वर्ष-2025-26 में धान खरीदी के लिए पंजीकरण नहीं हुआ। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश कृषि विभाग ने बिक्री विपणन वर्ष-2025-26 में समर्थन मूल्य में धान के लिए कुल 10935 किसानों का पंजीयन कराने के लिए शासन को जानकारी भेजी है।
धमतरी गंगरेल बारगरी301
धमतरी रूद्री बैरोज़ सोरम 14
धमतरी रुद्री बरोज़ अछोटा 76
नगरी दुधावा बेलरगांव 725
नगरी दुधावा सेमरा 288
नागरी दुधावा घुटिकेल 25
नागरी मुरूमसिल्ली गट्टासिल्ली 290
नागरी सोंढूर सांकरा 75
योग 174
वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की जानकारी
तहसील का नाम किसानों की संख्या आबंटित कुल रकबा हेक्टर
धमतरी304 175.90
मगरलोड 16414 19190.58
नागरी 7195 1225.72
योग 9040 14462.20
जिले में खरीफ वर्ष-23-22 में कुल 54% ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए पंजीकरण कराया था। धमतरी में 12, मैग्रालोड में 3, नगरी में 1, कुरुद में 6, भखारा में 10, कुकरैल में 2 संस्थाएं शामिल थीं। इसमें से 29 संस्थाओं का पंजीयन कैरिफारवर्ड हुआ है। मगरलोड और कुरुद से 2-2 नए संस्थाओं ने पंजीयन कराया है।
इस तरह कुल पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 33 है। इनमें से २५ ऐसी संस्थाएं है, जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया था, लेकिन इस साल पंजीयन कैरिफारवर्ड नहीं हुआ है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर ये धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। पंजीयन नहीं होने का कारण एग्रीस्टेक पार्टल में व्यवहारिक दिक्कतों को बताया जा रहा है।
