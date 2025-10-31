धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन…

खरीफ वर्ष2025-26 समर्थित मूल्य में धान अनुपात 16 नवंबर से शुरू होगा। इस साल किसानों से 66 लाख लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर की स्थिति 1 लाख 16 हजार 148 किसानों का पंजीयन कैरिफारवर्ड हुआ है। पिछले साल 1 लाख 28 हजार 3444 किसानों ने नामांकन किया था। इस वर्ष 4070 नए किसानों ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए नामांकन कराया है।