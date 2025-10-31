Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन…

CG Dhan Kharidi: धमतरी जिले में समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

3 min read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन...(photo-patrika)

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन...(photo-patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन किसानों के जमीन दस्तावेज में त्रुटि है, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा, जबकि किसान पिछले साल इसी जमीन की फसल समर्थन मूल्य में बेच चुके हैं। इसके अलावा डुबान क्षेत्र, मंदिर ट्रस्ट, लोन वाले किसानों को पंजीयन कराने में परेशानी हो रही है।

शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इन किसानों के गिरदावरी में रिपोर्ट अपडेट करने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन एक सप्ताह बाद भी रिपोर्ट अपडेट नहीं हो पाई है। इधर पंजीयन के लिए सिर्फ 1 दिन शेष है। ऐसे में समय पर पंजीयन नहीं होने से डुबान के 1724 किसान समेत अन्य किसानों को मिलाकर करीब 3000 से अधिक किसान समर्थन मूल्य में धान बेचने से वंचित हो सकते हैं।

CG Dhan Kharidi: डुबान के 1724 किसानों का पंजीयन बाकी

खरीफ वर्ष2025-26 समर्थित मूल्य में धान अनुपात 16 नवंबर से शुरू होगा। इस साल किसानों से 66 लाख लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर की स्थिति 1 लाख 16 हजार 148 किसानों का पंजीयन कैरिफारवर्ड हुआ है। पिछले साल 1 लाख 28 हजार 3444 किसानों ने नामांकन किया था। इस वर्ष 4070 नए किसानों ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए नामांकन कराया है।

समस्या को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश 74 समिति और 100 परखरीदी केन्द्रों में तैयारी भी शुरू हो गई है। चबूतरे का रंग-रोगन, बोरे में भूसा भराई, पेजयल और प्रसाधन की व्यवस्था बनाने समिति के सदस्य जुटे हैं। किसान पंजीयन की जानकारी लेने समितियों में पहुंच रहे हैैं।

डुबान के 1724 किसानों का पंजीयन बाकी

किसान मेघराज साहू, नीलमणी अडिल, सुखराम देवांगन ने बताया कि सामान्य भूमि वाले सभी किसानों का गिरदावरी रिपोर्ट अपडेट हैं, लेकिन किसान वनाधिकार पट्टा, सिंचाई विभाग की जमीन पर खेती करने वाले, मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर धान की फसल लेने वाले, जिले के दो ब्लाक में खेती करने वाले आदि किसानों को पंजीयन कराने में दिक्कत हो रही है।

किसानों का कहना है कि पंजीयन नहीं होने पर उन्हें अपनी उपज औने-पौने दाम में बेचना पड़ेगा। पिछले साल भी ३ समितियों के किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाए थे। इस साल भी यदि पंजीयन नहीं हुआ तो नुकसान उठाना पड़ेगा।

कृषि विभाग ने लिखा पत्र

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नगरी जिला धमतरी एवं जिला गरियाबंद (कमार विकास अभिकरण अंतर्गत) द्वारा कमार किसानों को कृषि भूमि आबंटित की गई है। वर्ष-2025-26 में धान खरीदी के लिए पंजीकरण नहीं हुआ। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश कृषि विभाग ने बिक्री विपणन वर्ष-2025-26 में समर्थन मूल्य में धान के लिए कुल 10935 किसानों का पंजीयन कराने के लिए शासन को जानकारी भेजी है।

ब्लाक बांध का नाम समिति का नाम किसान संख्या

धमतरी गंगरेल बारगरी301

धमतरी रूद्री बैरोज़ सोरम 14

धमतरी रुद्री बरोज़ अछोटा 76

नगरी दुधावा बेलरगांव 725

नगरी दुधावा सेमरा 288

नागरी दुधावा घुटिकेल 25

नागरी मुरूमसिल्ली गट्टासिल्ली 290

नागरी सोंढूर सांकरा 75

योग 174

वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की जानकारी

तहसील का नाम किसानों की संख्या आबंटित कुल रकबा हेक्टर

धमतरी304 175.90

मगरलोड 16414 19190.58

नागरी 7195 1225.72

योग 9040 14462.20

संस्थाओं को पंजीयन कराने में हो रही दिक्कत

जिले में खरीफ वर्ष-23-22 में कुल 54% ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए पंजीकरण कराया था। धमतरी में 12, मैग्रालोड में 3, नगरी में 1, कुरुद में 6, भखारा में 10, कुकरैल में 2 संस्थाएं शामिल थीं। इसमें से 29 संस्थाओं का पंजीयन कैरिफारवर्ड हुआ है। मगरलोड और कुरुद से 2-2 नए संस्थाओं ने पंजीयन कराया है।

इस तरह कुल पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 33 है। इनमें से २५ ऐसी संस्थाएं है, जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया था, लेकिन इस साल पंजीयन कैरिफारवर्ड नहीं हुआ है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर ये धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। पंजीयन नहीं होने का कारण एग्रीस्टेक पार्टल में व्यवहारिक दिक्कतों को बताया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 02:28 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन…

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date(photo-patrika)
धमतरी

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त…

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त...(photo-patrika)
धमतरी

अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

ACB/EOW का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)
धमतरी

25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.