Cyclone Montha: चक्रवात “मोंथा” का असर, 1 नवंबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

बेमौसम हो रही बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। हरुना किस्म की धान की कटाई में जुटे किसानों को बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया है। वहीं, दलहन, तिलहन और सब्जी की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि इस अप्रत्याशित मौसम के कारण उनकी फसलें खेतों में गिर गई हैं और नमी बढ़ गई है, जिससे कटाई की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं। कृषि विभाग ने नुकसान का सर्वे कराने की बात तो की है, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।