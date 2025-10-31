Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Cyclone Montha: चक्रवात “मोंथा” का असर, 1 नवंबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Cyclone Montha: मौसम विभाग ने जिले के लिए 1 नवंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि अगले दो दिन किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Oct 31, 2025

Rain Photo- Patrika

Rain Photo- Patrika

Cyclone Montha: पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते उठे चक्रवाती तूफान मोन्था का असर जिले में लगातार जारी है। पिछले तीन दिनों से मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है, जिसके कारण जिलेभर में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। खासतौर पर गुरुवार को दिनभर आसमान में घने काले बादल छाए रहे और शहर सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई।

बेमौसम हो रही बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। हरुना किस्म की धान की कटाई में जुटे किसानों को बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया है। वहीं, दलहन, तिलहन और सब्जी की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि इस अप्रत्याशित मौसम के कारण उनकी फसलें खेतों में गिर गई हैं और नमी बढ़ गई है, जिससे कटाई की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं। कृषि विभाग ने नुकसान का सर्वे कराने की बात तो की है, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहाना

चक्रवाती तूफान मोन्था के असर से जिले में तापमान में गिरावट आई है। बारिश और सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। इस मौसम में सर्दी का अहसास होने के साथ-साथ मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने जिले के लिए 1 नवंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि अगले दो दिन किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे।

जिले में इतने रकबे में खेती की जा रही

जिले में कुल 1 लाख 23 हजार पंजीकृत किसान हैं, और इस बार खरीफ सीजन में जिले में कुल 1 लाख 84 हजार 400 हेक्टेयर में खेती की गई है। इनमें से 1 लाख 72 हजार 600 हेक्टेयर में धान की खेती की गई है, जबकि 3720 हेक्टेयर में मक्का और कोदो कुटकी की बोआई की गई है। इसके अतिरिक्त 1295 हेक्टेयर में दलहन की फसल और 3340 हेक्टेयर में तिलहन की फसलें उगाई गई हैं।

धान की कटाई में लागत बढ़ेगी

बारिश के कारण धान की फसल गिरने के साथ-साथ खेतों की नमी भी बढ़ गई है, जिससे धान की कटाई में मुश्किलें आ रही हैं। किसानों को अब हार्वेस्टर मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, जो अधिक खर्चीला होगा। पहले से ही किसानों को कीट प्रकोप और फसल बीमारियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा था, अब बेमौसम बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

फसल बचाने पर ध्यान देना होगा

कृषि विभाग के अधिकारी टीकम ठाकुर का कहना है कि मौसम के इस उतार-चढ़ाव का असर किसानों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, और आगामी दिनों में किसानों की समस्याओं का समाधान निकालना जरूरी होगा। वहीं, मौसम विभाग के ऐलो अलर्ट के बाद किसानों को अपनी तैयारियों को और तेज करने की आवश्यकता होगी।

किसान कर रहे हैं क्षतिपूर्ति की मांग

कर्ज लेकर खेती कर रहे किसानों का कहना है कि वे पहले ही कीट प्रकोप और फसल की बीमारियों से परेशान थे और अब बेमौसम बारिश के कारण उनकी फसलें खराब हो गई हैं। उन्होंने नुकसान की सर्वे रिपोर्ट जारी करने और क्षतिपूर्ति की राशि देने की मांग की है, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें।

ये भी पढ़ें

बारिश ने धोया, किसान रोया… बर्बाद हुई धान की फसल, प्रशासन से आपदा राहत व मुआवजा की मांग
कवर्धा
धान की फसल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Cyclone Montha: चक्रवात “मोंथा” का असर, 1 नवंबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की पहली प्रशासनिक कार्रवाई, थाना प्रभारी सहित आरक्षक हटाए… मची खलबली

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा
राजनंदगांव

लग्जरी कार में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के पहुंचते ही युवक के उड़े होश, फिर…. पौने 13 लाख की संपत्ति जब्त

लग्जरी कार में बैठकर लिख रहा था सट्टा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Dhan Kharidi: 9 हजार 380 किसानों का पंजीयन नहीं.. 31 अक्टूबर निकला तो समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे धान

CG Dhan Kharidi
राजनंदगांव

CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी

CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी
राजनंदगांव

Online Fraud: शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का बड़ा खेल, व्यापारी को लगा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चूना

Online Fraud (photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.