बारिश ने धोया, किसान रोया… बर्बाद हुई धान की फसल, प्रशासन से आपदा राहत व मुआवजा की मांग

बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिससे खेतों में जाना भी कठिन हो गया है। गिरी हुई फसलें समेटने में परेशानी हो रही है। किसानों ने बताया कि इस बार की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने कहा कि वे पहले ही खाद, बीज और दवाइयों में भारी खर्च कर चुके हैं। फसल की बर्बादी से न केवल आर्थिक संकट गहराया है, बल्कि कई किसानों के सामने साहूकारों का भुगतान करने की भी समस्या खड़ी हो गई है।