राशन योजना में घोटाला! अमीर और अधिकारी भी ले रहे सस्ता चावल, 1300 कार्ड निरस्त…

जिला खाद्य अधिकारी बसंत कोर्राम ने बताया कि केन्द्र से मिली सूची में जिले में जारी 86127 राशन कार्ड को संदेह के दायरे में रखा गया है। इनमें से 123 लोग सरकारी विभागों में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वहीं 6 से 25 लाख तक आमदनी वाले १५६९ लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। 58,244 किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है। जिले में 493 राशन दुकान शामिल हैं। इनमें शहर में 61 और 432 राशन दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।