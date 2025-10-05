Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू

PDS Fraud in CG: दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के 20 हजार 490 लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। जिला प्रशासन के सत्यापन में इसका खुलासा हुआ है।

2 min read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)

PDS Fraud in CG: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के 20 हजार 490 लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। जिला प्रशासन के सत्यापन में इसका खुलासा हुआ है। पीडीएस में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दुकानों में लंबे समय से राशन लेने नहीं आने वाले लाभार्थियों की पहचान कर सत्यापन कराया जा रहा है।

अब तक के सत्यापन में ये लाभार्थी राशनकार्ड में दर्ज पते पर नहीं पाए गए हैं। ये लाभार्थी या तो फर्जी हैं या पलायन कर अन्यत्र चले गए हैं या फिर मृत हो गए हैं। इस पर इन लाभार्थियों के नाम राशनकार्ड से काटे जा रहे हैं। संया और भी बढ़ सकती है।

PDS Fraud in CG: 20490 लाभार्थी मिले फर्जी

जिले में इस समय 4,95,400 राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें 74,935 अंत्योदय योजना, 962 निराश्रित, 2,97,471 प्राथमिकता, 2,967 नि:शक्तजन व 1,18०65 एपीएल श्रेणी के राशनकार्ड हैं। इन राशनकार्डों में 17,23904 लाभार्थी शामिल हैं। इन राशनकार्डधारियों को हर माह सरकारी दुकानों से सस्ते दर पर राशन दिया जाता है, लेकिन इनमें से बड़ी संया में लाभार्थी कई महीनों से राशन लेने दुकान नहीं पहुंच रहे हैं।

इनमें से अधिकतर संया 6 से 12 माह का राशन नहीं लेने वालों की हैं। इसके अलावा इनमें संदेहास्पद आधार नंबर वाले हितग्राही भी शामिल हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इन पर फोकस कर लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है अब तक पते पर नहीं पाए गए अधिकतर लाभार्थी अंत्योदय योजना के हैं। खाद्य विभाग द्वारा राशनकार्डों में दर्ज पते पर जाकर नियमित पड़ताल की जा रही है।

99 हजार नाम हटाए थे

खाद्य विभाग ने वर्ष 2018 में ऐसी ही गड़बड़ी के कारण 99 हजार नाम पात्रता की सूची से डिलिट किए थे। आधार सीडिंग के बाद विशेष सॉटवेयर के माध्यम से जांच में एक ही आधार नंबर को एक से अधिक नामों के साथ सीडिंग करा लेने के मामले सामने आए थे। इसके बाद इनकी जांच कराई गई थी। इसमें ये लाभार्थी वास्तविक आधार नंबर जमा नहीं करा पाए या मौके पर नहीं मिले थे।

खाद्य नियंत्रक अनुरागसिंह भदौरिया ने कहा की लंबे समय से राशन दुकान नहीं आने वाले लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। ऐसे 20 हजार से ज्यादा लोग मौके पर नहीं मिले। नाम राशनकार्डों से काट दिए गए हैं। संया और बढ़ सकती है।

जिले में राशनकार्ड 495400

ग्रामीण 202159

शहरी 293241

लाभार्थी1723904

आधार सीडिंग1723636

ई-केवाईसी सत्यापित1416449

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 12:18 pm

Published on:

05 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

GST reduced
भिलाई

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह(photo-patrika)
भिलाई

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद(photo-patrika)
भिलाई

प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से पहले निगम की NOC अनिवार्य, सोसायटी अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला नोटिस…

प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से पहले निगम की NOC अनिवार्य, सोसायटी अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला नोटिस...(photo-patrika)
भिलाई

शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश

शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.