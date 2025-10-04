GST रिफॉर्म से कोयले का सेस हटा, बिजली बिल में राहत का इंतजार, अभी तक नहीं मिला कोई फायदा…

जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में किए गए सुधारों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जबकि कोयले पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से बढाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से बिजली उत्पादन की लागत में कुछ कमी जरूर आएगी। कोयला कंपनी से पावर कंपनी द्वारा कोयले की खरीदी की जाती है। इन दरों में संशोधन के बाद नए दर लागू होंगे, इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।