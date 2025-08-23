Ganesh Utsav 2025: गणेश समितियों को लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन, सीएसपीडीसीएल ने जारी किए दिशा-निर्देश

रायपुर नगर वृत्त-एक के अधीक्षण अभियंता एम. विश्वकर्मा ने बताया कि पंडालों को विद्युत व्यवस्था के लिए संबंधित जोन कार्यालय से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य है। अनाधिकृत/अवैध रूप से विद्युत का उपयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अनाधिकृत विद्युत उपयोग पाए जाने पर उक्त नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विद्युत संबंधी आपातकालीन स्थिति में केंद्रीय काल सेंटर नंबर 2576010 और 1912 में काल करें। इसके अलावा प्रत्येक जोन के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।