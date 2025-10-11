राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम

इन कार्डों में महिला सदस्य की उम्र 18 या उससे अधिक होने पर उन कार्डों में पुरुष मुखिया के स्थान पर महिला को मुखिया में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए तैयारी प्रारंभ हो गई है। नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुंद में 218, तुमगांव 59, बागबाहरा 135, पिथौरा 39, बसना 83, सरायपाली में 112 कुल 649 और ग्रामीण क्षेत्रों में महासमुंद में 1 हजार, बागबाहरा 1060, पिथौरा 1100, बसना 1067, सरायपाली 878 कार्डों में पुरुष मुखिया हैं।