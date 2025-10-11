Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला सदस्य राशन कार्ड के लिए परिवार की मुखिया होंगी।

2 min read

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2025

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम(photo-patrika)

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम(photo-patrika)

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला सदस्य राशन कार्ड के लिए परिवार की मुखिया होंगी। वहीं 18 वर्ष से कम आयु की कोई महिला सदस्य हो तो राशनकार्ड में वरिष्ठ पुरुष परिवार का मुखिया होगा। वर्तमान में 5774 राशनकार्ड में पुरुष मुािया हैं।

CG Ration Card: सशक्तिकरण का प्रयास

इन कार्डों में महिला सदस्य की उम्र 18 या उससे अधिक होने पर उन कार्डों में पुरुष मुखिया के स्थान पर महिला को मुखिया में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए तैयारी प्रारंभ हो गई है। नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुंद में 218, तुमगांव 59, बागबाहरा 135, पिथौरा 39, बसना 83, सरायपाली में 112 कुल 649 और ग्रामीण क्षेत्रों में महासमुंद में 1 हजार, बागबाहरा 1060, पिथौरा 1100, बसना 1067, सरायपाली 878 कार्डों में पुरुष मुखिया हैं।

राशनकार्डों में मुखिया संशोधन के लिए अपने क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत, स्थानीय निकायों के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला खाद्य अधिकारी ने सीईओ व सीएमओ को पत्र लिखा है। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि जिले में 5774 राशनकार्डों में मुािया पुरुष हैं। पुरुष मखिया वाले राशनकार्डों का परीक्षण किया जाना है।

ये है प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियत 2013 की धारा 13 और छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 17(२) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार राशनकार्ड के लिए प्रत्येक पात्र परिवार में सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य परिवार की मुखिया होगी। धारा 17 (२) के अनुसार जहां महिला 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला न हो तो पुरुष मुखिया होगा।

ई-केवायसी नहीं हो पाई पूरी

राशनकार्ड के सदस्यों की ई-केवायसी अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है। 11 लाख सदस्यों का ई-केवायसी का लक्ष्य है। अभी भी एक लाख से ज्यादा लोगों का ई-केवायसी नहीं हो पाई है। शिविर के बाद भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। बार-बार तिथि बढ़ाने के बाद भी लोग रुचि नहीं ले रहे हैं।

महिला सदस्य को मुखिया बनाने के लिए प्रक्रिया चलेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना देने के लिए उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। जिससे महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़े। वरिष्ठ महिला मुखिया के नाम से कार्ड दर्ज किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Huge Road Accident: एक ही परिवार के 3 की मौत… गौवंश को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई कार, इधर बस से उतरते समय एक की गई जान

खतरनाक सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा
महासमुंद

किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा

किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा(photo-patrika)
महासमुंद

CG Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच-353 किया जाम

भीषण सड़क हादसा (File Photo)
महासमुंद

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क(photo-patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.