ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

शहर में दिवाली पर्व इस साल 20 और 21 अक्टूबर को दो दिन मनाया गया। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद मंगलवार की रात हटकेशर, राधा-कृष्ण मंदिर के पास और लालबगीचा में आदिवासी समाज के युवक-युवतियों ने घर-घर से तेल मांगने की परंपरा अदा की। रात करीब ३ बजे ईश्वर गौरी-गौरी की भव्य बारात निकाली गई। इसके अलावा शहर के अन्य वार्डों से बुधवार को सुबह गड़वा बाजे की पारंपरिक धुन पर बारात निकाली गई। युवक-युवतियां नाचते-गाते हुए चल रहे थे।