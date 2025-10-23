Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

CG News: धमतरी जिले में इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा दो-दो दिन तक मनाई गई। शहर और गांव में अलग-अलग दिनोें में लोगोें ने उत्साहपूर्वक पर्व मनाया।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..(photo-patrika)

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा दो-दो दिन तक मनाई गई। शहर और गांव में अलग-अलग दिनोें में लोगोें ने उत्साहपूर्वक पर्व मनाया। बुधवार को शहर के 20 से अधिक वार्डों से गौरी-गौरा की बारात निकाली गई। पारंपरिक बाजे में थिरकते हुए युवकों ने भगवान के प्रति आस्था प्रकट की। देर रात तक विसर्जन का सिलसिला चला। कहीं-कहीं युवकों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था रही।

CG News: अन्नकूट पर भगवान को लगा विशेष भोग

शहर में दिवाली पर्व इस साल 20 और 21 अक्टूबर को दो दिन मनाया गया। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद मंगलवार की रात हटकेशर, राधा-कृष्ण मंदिर के पास और लालबगीचा में आदिवासी समाज के युवक-युवतियों ने घर-घर से तेल मांगने की परंपरा अदा की। रात करीब ३ बजे ईश्वर गौरी-गौरी की भव्य बारात निकाली गई। इसके अलावा शहर के अन्य वार्डों से बुधवार को सुबह गड़वा बाजे की पारंपरिक धुन पर बारात निकाली गई। युवक-युवतियां नाचते-गाते हुए चल रहे थे।

शहर के हटकेशर सहित ग्रामीण अंचलों में दोपहर बाद तक गौरी-गौरी का तालाब में विसर्जन किया गया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में विसर्जन देर रात तक चला। राजगौरी-गौरा विसर्जन यात्रा रात करीब 8 बजे प्रारंभ हुआ इस दौरान कोष्टापारा में विसर्जन यात्रा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही।

इस दौरान लोग पटाखे जलाकर गौरी-गौरा बारात का भव्य स्वागत करते रहे। सुरक्षा के मद्देनजर शहर के विभिन्न वार्डों में पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही गौरी-गौरी समितियों को भी सुरक्षा की जिमेदारी सौंपी गई थी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में भी तैनात रहे।

जगह-जगह हुआ स्वागत

वार्डवासी उत्तम देवांगन, पुरूषोत्त साहू, भागवत सिन्हा ने बताया कि दिवाली पर्व में गौरी-गौरा की बारात देखने सालभर तक इंतजार रहता है। भगवान शिव जगत पिता तथा गौरी मैय्या को जगत माता कहा जाता है। यही वजह है कि घर के चौखट से गुजरते समय गौरी-गौरा बारात की आरती कर उनका स्वागत किया जाता है। शहर के सभी वार्डों में नागरिकों ने अपनी-अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर अपनी आस्था प्रगट की।

इधर बुधवार को शहर के श्रीजगदीश मंदिर में अन्नकूट का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगदीश मंदिर में दोपहर 12 बजे पंडित बालकृष्ण महराज ने महाप्रभु जगन्नाथ, भैय्या बलभ्रद और बहन सुभद्रा के साथ ही सुदर्शन महाराज की पूजा-अर्चना कर उन्हें खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया गया।

इस दौरान मंदिर समिति द्वारा 1100 किग्रा खिचड़ी श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। मंदिर ट्रस्ट समिति के संयोजक गोपाल प्रसाद शर्मा, बिहारीलाल अग्रवाल, लक्खूभाई भानुशाली ने बताया कि पिछले १०२ वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इस साल भी यह पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)
धमतरी

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC (photo-patrika)
धमतरी

दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, पति ने पहले पत्नी की ली जान फिर खुद झूला फंदे पर

Husband-wife death (Photo source- Patrika)
धमतरी

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा
धमतरी

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.