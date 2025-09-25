Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG News: धमतरी अंगारमोती मंदिर क्षेत्र में घूम रहा दंतैल, पांच गांव में हाई अलर्ट जारी

CG News: शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। अंगारमोती धाम में मनोकामना ज्योति प्रज्ज्वलित की गई है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है। इस बीच दंतैल हाथी के आगमन से आदिशक्ति मां अंगारमोती ट्रस्ट भी अलर्ट हो गया है।

धमतरी

Love Sonkar

Sep 25, 2025

CG News: धमतरी अंगारमोती मंदिर क्षेत्र में घूम रहा दंतैल, पांच गांव में हाई अलर्ट जारी
अंगारमोती मंदिर क्षेत्र में विचरण कर रहा दंतैल हाथी। (Photo Patrika)

CG News: चंदा दल का सिंगल दंतैल हाथी गंगरेल समेत आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। मंगलवार को देर रात दंतैल हाथी गंगरेल स्थित अंगारमोती धाम परिसर तक पहुंच गया था। पश्चात रात में विचरण करते हुए मरादेव मुख्य मार्ग में देखा गया। हाथी की आमद को लेकर क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। वर्तमान में शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। अंगारमोती धाम में मनोकामना ज्योति प्रज्ज्वलित की गई है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है। इस बीच दंतैल हाथी के आगमन से आदिशक्ति मां अंगारमोती ट्रस्ट भी अलर्ट हो गया है।

ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवराखनलाल मरई ने बताया कि 23 अगस्त को रात करीब 9.20 बजे दंतैल हाथी अंगारमोती परिसर में प्रवेश किया। ट्रस्ट द्वारा हाथी की निगरानी के लिए 20 युवाओं को तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से दूर-दूर तक लाउड स्पीकर लगाया गया है, ताकि आपात स्थिति होने पर हाथी की गतिविधियों की जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अच्छी बात यह है कि दंतैल रात में दुकानें, लोगों की आवाजाही बंद होने के बाद मंदिर क्षेत्र में पहुंच रहा है।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीबी एमई-2 दंतैल हाथी धमतरी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पीएफ 197 में विचरण कर रहा है। रात में हाथी ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच रहा है। हाथी की गतिविधियों को देखते हुए डांगीमाचा, खिरकीटोला, गंगरेल और मरादेव में हाईअलर्ट किया गया है।

जबकि इससे लगे गांव विश्रामपुर, तुमराबहार, खिरकीटोला, डांगीमाचा, कसावाही, बोरिदखुर्द, बेलतरा, सोरम, भटगांव, बेंद्रानवागांव, मरादेव, गंगरेल, कोटाभर्री, बरारी, शकरवारा, भोयना, मुड़पार के लोगाें को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी भी करा रहे हैं। हाथी दल प्रमुख आकाश गोस्वामी, राकेश कुमार तिवारी, दल सहाक संतोष कुमार साहू, हर्ष सिन्हा, देवलाल साहू, सोनराज साहू आदि हाथी की निगरानी कर रहे हैं।

फसल को पहुंचा रहा नुकसान

हाथी को धान की बालियां खाना पसंद है। वर्तमान में हरूना किस्म की धान की फसल में बालियां निकल आई है। ऐसे में दंतैल हाथी भूख शांत करने के लिए आसपास के पेड़ों की छाल, पत्तियां समेत खेत में लगी धान की फसल को खा रहा है। इससे किसानों को फसल क्षति हो रही है। पिछले 15 दिनों में डांगीमाचा में 8 से अधिक किसानों के खेत में लगी धान की फसल को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में किसानों को फसल की चिंता सता रही है।

