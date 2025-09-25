CG News: धमतरी अंगारमोती मंदिर क्षेत्र में घूम रहा दंतैल, पांच गांव में हाई अलर्ट जारी

CG News: चंदा दल का सिंगल दंतैल हाथी गंगरेल समेत आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। मंगलवार को देर रात दंतैल हाथी गंगरेल स्थित अंगारमोती धाम परिसर तक पहुंच गया था। पश्चात रात में विचरण करते हुए मरादेव मुख्य मार्ग में देखा गया। हाथी की आमद को लेकर क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। वर्तमान में शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। अंगारमोती धाम में मनोकामना ज्योति प्रज्ज्वलित की गई है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है। इस बीच दंतैल हाथी के आगमन से आदिशक्ति मां अंगारमोती ट्रस्ट भी अलर्ट हो गया है।