धार

धार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 18 से ज्यादा घायल

Dhar Road Accident : मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से 3 लोगों की मौत खबर है, जबकि 18 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं।

धार

Faiz Mubarak

Sep 23, 2025

Dhar Road Accident
भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत (Photo Source- Patrika)

Dhar Road Accident :मध्य प्रदेश के धार जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहा मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में तीन लोगों की मौत खबर सामने आ रही है, जबकि 18 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इधर, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं घायलों इलाजे के लिए अस्पताल रवाना किया। फिलहाल, सभी का इलाज जारी है।

ये दिल दहला देने वाला सड़क हादसा जिले के उमरबन थाना इलाके में देर रात घटा है। हादसे का शिकार सभी मजदूर सोयाबीन काटकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उकाला के पास मोहनपुरा पुलिया के पास सभी हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि, हादसे के वक्त पिकअप की रफ्तार तेज थी, जिससे पता ही नहीं तला कि, आखिर वो पलट कब गई। पिकअप में जामला और लटामली में रहने वाले 85 मजदूर सवार थे।

हादसे में तीन मजदूरों की मौत

दर्दनाक हादसे में अबतक कुल तीन मजदूरों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इनमें सबसे पहले जामला में रहने वाले एक मजदूर और उमरबन अस्पताल में इलाज के दौरान जामला निवासी गोविंद पिता नराण (38) ने दम तोड़ दिया। जबकि, तीसरे मृतक की पहचान कराई की जा रही है। वहीं, हादसे में 18 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं।

गंभीर घायल जिला अस्पताल लाए गए

दर्दनाक घटना के बाद चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को निजी वाहनों और 108 एंबुलेंस की मदद से उमरबन अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर बाज बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। सभी का इलाज जारी है।

23 Sept 2025 02:11 pm

