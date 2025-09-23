धार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 18 से ज्यादा घायल

Dhar Road Accident :मध्य प्रदेश के धार जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहा मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में तीन लोगों की मौत खबर सामने आ रही है, जबकि 18 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इधर, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं घायलों इलाजे के लिए अस्पताल रवाना किया। फिलहाल, सभी का इलाज जारी है।