नर्मदापुरम

काली प्रतिमा पर लगी आग, आतिशबाजी की चिंगारी चुनरी पर गिरते ही भड़की आग, मची अफरा-तफरी

Fire Broke Out On Kali Idol : काली प्रतिमा पर आग लगने से मूर्ति स्थापना के लिए निकाली जा रही शोभायात्रा में अफरा-तफरी मच गई। आतिशबाजी की चिंगारी प्रतिमा को उढ़ाई गई चुनरी पर से आग लगी थी।

नर्मदापुरम

Faiz Mubarak

Sep 23, 2025

Fire Broke Out On Kali Idol
काली प्रतिमा पर लगी आग (Photo Source- Video Screenshot)

Fire Broke Out On Kali Idol : एक तरफ जहां नवरात्रि पर्व को लेकर हर्षोल्लास के साथ जगह-जगह माता की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। माता की भक्ति में झूमने गाते भक्त बीती रात तक मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रतिमा के साथ शोभायात्राएं लेकर जा रहे थे। इसी बीच मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में गुजरने वाली एक शोभायात्रा के दौरान हादसे की खबर सामने आई है। गनीमत रही कि, हादसा बड़ा रूप धारण करने से पहले ही टल गया।

दरअसल, नर्मदापुरम के पिपरिया में बीती रात देवी काली प्रतिमा ले जाती शोभायात्रा में शामिल लोगों के साथ साथ इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक ही प्रतिमा पर ढांकी गई चुनरी से आग की लपटें उठने लगीं। गनीमत रही कि, मूर्ति ले जा रहे लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था।

आतिशबाजी की चिंगारी से जली चुनरी

आपको बता दें कि, शहर में देवी स्थापना के लिए शोभायात्रा निकाली जा रही थी। प्रतिमा ले जा रहे भक्त झूमते नाचते आतिशबाजी करते चल रहे थे। इसी बीच मंगलवार चौराहे पर पहुंचते ही ये हादसा हो गया। शोभायात्रा के दौरान जमकर आतिशबाजी की जा रही थी। आतिशबाजी की चिंगारी देवी महाकाली की प्रतिमा की चुनरी पर आ गिरी, जिससे चंद सैकंडों में बी चुनरी ने आग पकड़ ली और एक मामूली चिंगारी ने आग की लपटों का रूप धारण कर लिया। हालांकि, समिति के सदस्यों ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए अन्य कपड़ों की मदद से आग पर काबू पाया।

कोई जनहानि नहीं हुई

बताया जा रहा है कि, मंगलवार चौराहे पर शोभायात्रा के पहुंचने पर यहां समिति द्वारा जमकर आतिशबाजी की जा रही थी। आतिशबाजी प्रतिमा के नजदीक ही की जा रही थी, उसी दौरान आतिशबाजी की चिंगारी आकर देवी प्रतिमा की चुनरी पर गिर गई, जिसके चलते चुनरी ने आग पकड़ ली। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लेने से कोई बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हुई।

Published on:

23 Sept 2025 12:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / काली प्रतिमा पर लगी आग, आतिशबाजी की चिंगारी चुनरी पर गिरते ही भड़की आग, मची अफरा-तफरी

