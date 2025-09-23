काली प्रतिमा पर लगी आग, आतिशबाजी की चिंगारी चुनरी पर गिरते ही भड़की आग, मची अफरा-तफरी

आपको बता दें कि, शहर में देवी स्थापना के लिए शोभायात्रा निकाली जा रही थी। प्रतिमा ले जा रहे भक्त झूमते नाचते आतिशबाजी करते चल रहे थे। इसी बीच मंगलवार चौराहे पर पहुंचते ही ये हादसा हो गया। शोभायात्रा के दौरान जमकर आतिशबाजी की जा रही थी। आतिशबाजी की चिंगारी देवी महाकाली की प्रतिमा की चुनरी पर आ गिरी, जिससे चंद सैकंडों में बी चुनरी ने आग पकड़ ली और एक मामूली चिंगारी ने आग की लपटों का रूप धारण कर लिया। हालांकि, समिति के सदस्यों ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए अन्य कपड़ों की मदद से आग पर काबू पाया।