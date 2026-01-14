‘जुमे’ के दिन पड़ रही बसंत पंचमी, भोजशाला में अलर्ट, 6 सेक्टरों में बंटा शहर

dhar Bhojshala (Photo Source - Patrika)
MP News: बसंत पंचमी उत्सव को लेकर भोजशाला परिसर और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में इंदौर संभाग के आइजी अनुराग धार पहुंचे और भोजशाला परिसर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आइजी ने भोजशाला परिसर में मौजूद रहकर भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने इमारत की छत पर चढ़कर चारों दिशाओं की व्यवस्थाओं को देखा तथा सीसीटीवी कैमरों, दर्शनार्थियों के प्रवेश-निकास मार्ग और तैनात पुलिस बल की स्थिति की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान करीब दो घंटे तक अधिकारी भोजशाला परिसर में मौजूद रहे। इससे पहले अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पावर प्रेजेंटेशन भी देखा गया। आइजी अनुराग के साथ एसपी मयंक अवस्थी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
आइजी अनुराग ने बताया कि 23 जनवरी को वसंत पंचमी सौहार्द के साथ संपन्न हो, इसके लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। शहर को 6 सेक्टरों में बांटा है। प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जाएगी। करीब 8 हजार पुलिस बल तैनात रहेगा, जिसमें जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल रहेगी।
आइजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब तक किसी कोई आपत्तिजनक पोस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी। संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। 10 दिनों तक शहर पुलिस छावनी के रूप में नजर आएगा।
भोजशाला में मंगलवार को आयोजित नियमित सत्याग्रह में उज्जैन स्थित स्वास्तिक पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. अवधेशपुरी महाराज शामिल हुए। उन्होंने सत्याग्रह में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। डॉ. अवधेशपुरी ने धार्मिक आस्था, बलिदान और ऐतिहासिक संघर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धर्म से जुड़े विषयों में समाज की आस्था और धैर्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, उन्हें विश्वास है कि भोजशाला को लेकर भी शीघ्र सकारात्मक समाधान सामने आएगा।
