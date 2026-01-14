‘जुमे’ के दिन पड़ रही बसंत पंचमी, भोजशाला में अलर्ट, 6 सेक्टरों में बंटा शहर

MP News: बसंत पंचमी उत्सव को लेकर भोजशाला परिसर और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में इंदौर संभाग के आइजी अनुराग धार पहुंचे और भोजशाला परिसर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आइजी ने भोजशाला परिसर में मौजूद रहकर भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने इमारत की छत पर चढ़कर चारों दिशाओं की व्यवस्थाओं को देखा तथा सीसीटीवी कैमरों, दर्शनार्थियों के प्रवेश-निकास मार्ग और तैनात पुलिस बल की स्थिति की जानकारी ली।