धार

‘भावांतर योजना’ रजिस्ट्रेशन की ये है आखिरी तारीख, जारी किए गए निर्देश

MP News: पंजीयन के लिए सहकारी समितियों स्तर पर 58 केंद्र शुरू किए गए थे। जहां भीड़ बढऩे और किसानों की मांग पर केंद्रों की संख्या बढक़र 78 कर दी है।

2 min read

धार

image

Astha Awasthi

Oct 13, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सोयाबीन खरीदी के लिए लागू की गई भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। धार जिले में 12 अक्टूबर तक 20 हजार 500 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है और यह आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। पंजीयन के आधार पर ही सरकार किसानों को लाभ देंगे। इसमें मॉडल रेट और एमएसपी भाव के अंतर की राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। अधिक संख्या में किसान इसका लाभ लें, उसके लिए पंजीयन पर जोर दिया जा है।

शुरुआती दौर में पंजीयन के लिए सहकारी समितियों स्तर पर 58 केंद्र शुरू किए गए थे। जहां भीड़ बढऩे और किसानों की मांग पर केंद्रों की संख्या बढक़र 78 कर दी है। जहां किसान पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कामन सर्विस सेंटर (कियोस्क) और अब पंचायत स्तर पर भी पंजीयन के निर्देश जारी हो चुके हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में किसानों के पास अब सिर्फ पांच दिन का समय बचा हुआ है। वहीं 24 अक्टूबर से खरीदी के साथ किसानों को लाभ मिलना शुरू होगा।

एक लाख से अधिक किसानों ने बोया सोयाबीन

खरीफ सीजन की मुय फसल सोयाबीन है। जो जिले की चार बड़ी तहसील धार, बदनावर, पीथमपुर, सरदारपुर में प्रमुखता से बोई जाती है। इस साल सोयाबीन का रकबा सवा तीन लाख हेक्टेयर है। जिले में कुल चार लाख से अधिक कृषक सदस्य है। इसमें से एक लाख से अधिक किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। इस हिसाब से पंजीयन का आंकड़ा अभी बेहद कम है।

पंचायत स्तर पर जीआरएस से पंजीयन के निर्देश

वर्तमान में किसानों द्वारा खेतों में सोयाबीन कटाई का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में करीब 50 प्रतिशत सोयाबीन की कटाई अभी बाकी है। ऐसे में किसानों को पंजीयन के लिए केंद्र पर जाना पड़ रहा है। पिछले दिनों किसान संघ ने मांग की थी कि पंचायत स्तर पर केंद्र बनाए जाए।

कृषि विभाग के उप संचालक ज्ञानसिंह मोहनिया ने बताया कि शासन स्तर से निर्देश जारी हो चुके हैं। इसमें पंचायत स्तर पर जीआरएस का काम देख रहे रोजगार सहायक और उनकी अनुपस्थिति में पंचायत सचिव के पास भी किसान पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

24 अक्टूबर से शुरू होगी खरीदी

पंजीयन के आधार पर दीपावली बाद 24 अक्टूबर से खरीदी शुरू होगी। हालांकि इस बार सोयाबीन सरकार सीधे नहीं खरीदेगी, बल्कि मंडी में उपज बेचने के बाद किसानों को मॉडल भाव और एमएसपी रेट के बीच की राशि का भुगतान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

