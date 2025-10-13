‘भावांतर योजना’ रजिस्ट्रेशन की ये है आखिरी तारीख, जारी किए गए निर्देश

शुरुआती दौर में पंजीयन के लिए सहकारी समितियों स्तर पर 58 केंद्र शुरू किए गए थे। जहां भीड़ बढऩे और किसानों की मांग पर केंद्रों की संख्या बढक़र 78 कर दी है। जहां किसान पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कामन सर्विस सेंटर (कियोस्क) और अब पंचायत स्तर पर भी पंजीयन के निर्देश जारी हो चुके हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में किसानों के पास अब सिर्फ पांच दिन का समय बचा हुआ है। वहीं 24 अक्टूबर से खरीदी के साथ किसानों को लाभ मिलना शुरू होगा।