डांस टीचर की डर्टी हरकत, रेप कर लड़की के घर वालों को भेजीं अश्लील तस्वीरें..

पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो पिता के साथ पीथमपुर में रहती थी। वहीं पर उसकी पहचान धीरज उर्फ शिवा से हुई जिसने डांस सिखाने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद शिवा ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो निकालकर एडिट किए और फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर एडिटेड फोटो वीडियो अपलोड कर घरवालों को भेज दिए। जब घरवालों ने अश्लील तस्वीरें देखीं तो बेटी से बातचीत की तो उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया।