धार

डांस टीचर की डर्टी हरकत, रेप कर लड़की के घर वालों को भेजीं अश्लील तस्वीरें..

Dance teacher: डांस सिखाने के बहाने बढ़ाई नजदीकियां और फिर बनाया हवस का शिकार...।

धार

Shailendra Sharma

Aug 23, 2025

DHAR
file photo

Dance teacher: मध्यप्रदेश के धार में एक नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पीथमपुर सेक्टर-1 के एक डांस टीचर पर रेप का मामला दर्ज कर केस डायरी पीथमपुर सेक्टर-1 थाना पुलिस को भेजी गई है। आरोप है कि डांस टीचर ने नाबालिग के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर लड़की के परिवारवालों को भेज दीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है आरोपी डांस टीचर फिलहाल फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

डांस सिखाने के बहाने बढ़ाई नजदीकियां

पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो पिता के साथ पीथमपुर में रहती थी। वहीं पर उसकी पहचान धीरज उर्फ शिवा से हुई जिसने डांस सिखाने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद शिवा ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो निकालकर एडिट किए और फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर एडिटेड फोटो वीडियो अपलोड कर घरवालों को भेज दिए। जब घरवालों ने अश्लील तस्वीरें देखीं तो बेटी से बातचीत की तो उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया।

मारपीट कर किया रेप

पीड़िता के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को पीथमपुर के आजाद चौराहा स्थित एक कॉम्प्लेक्स के पास आरोपी शिवा ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है।

