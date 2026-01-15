सख्त आदेश… MP की 45 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, फरवरी से शुरू होगी कार्रवाई

जिले में 13 नगर निकाय हैं, लेकिन अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) की गंभीरता को देखते हुए पीथमपुर, धार, मनावर, सरदारपुर, बदनावर और कुक्षी के राजस्व व निकाय अधिकारियों को विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि अभी सख्ती नहीं बरती गई, तो भविष्य में इन कॉलोनियों में सडक, पानी, बिजली और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं देना बड़ी समस्या बन सकता है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कॉलोनाइजर लाइसेंस, विकास अनुज्ञा के बिना भूखंड बेचने पर भू-स्वामी ही नहीं, सहयुक्त व्यक्त्ति भी दोषी माने जाएंगे।