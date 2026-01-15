15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

सख्त आदेश… MP की 45 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, फरवरी से शुरू होगी कार्रवाई

MP News: एमपी के इस जिले में अवैध कॉलोनियों की बढ़त ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। शासन के कड़े निर्देशों के बाद फरवरी से प्लॉटिंग माफिया पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Jan 15, 2026

dhar administration orders bulldozer action on Illegal Colonies MP News

dhar administration orders bulldozer action on Illegal Colonies (फोटो- AI)

Bulldozer Action: धार जिले में तेजी से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन का डंडा चलने जा रहा है। संचनालय नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग के सख्त पत्र के बाद धार कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए है।

पत्र में साफ कहा गया है कि बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी काटने, प्लॉट बेचने और मकान निर्माण की स्थिति में जुर्माना ही नहीं, बल्कि तीन से सात वर्ष तक का कारावास और गंभीर मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। फिलहाल प्रशासन वसंत पंचमी उत्सव के तहत कानून व्यवस्था की तैयारियों में व्यस्त है, ऐसे में फरवरी माह से अवैध कॉलोनियों पर ठोस कार्रवाई शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। (MP News)

खाली जमीनों पर धड़ल्ले से प्लॉटिंग

धार जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में छोटी भूमियों को खंड-खंड में बांटकर प्लॉट काटने और बगैर अनुमति मकान बनाकर बेचने लगातार जारी है। धारा का काम 339 का खुलेआम उल्लंघन करते हुए कुम्हार गड्‌ढा क्षेत्र, झिरन्या रोड, जेल रोड, अर्जुन कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है। कई मामलों में बड़ी भूमि को 8 से 10 साझेदारों में बांटकर पहले क्रय-विक्रय किया जाता है, इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से में अलग-अलग प्लॉट काटकर बिक्री कर देता है।

पीथमपुर, धार सहित छह क्षेत्रों पर विशेष फोकस

जिले में 13 नगर निकाय हैं, लेकिन अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) की गंभीरता को देखते हुए पीथमपुर, धार, मनावर, सरदारपुर, बदनावर और कुक्षी के राजस्व व निकाय अधिकारियों को विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि अभी सख्ती नहीं बरती गई, तो भविष्य में इन कॉलोनियों में सडक, पानी, बिजली और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं देना बड़ी समस्या बन सकता है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कॉलोनाइजर लाइसेंस, विकास अनुज्ञा के बिना भूखंड बेचने पर भू-स्वामी ही नहीं, सहयुक्त व्यक्त्ति भी दोषी माने जाएंगे।

कई कॉलोनियों के नाम तक दर्ज नहीं

3 दिसंबर 2025 को एडीएम संजीव केशव पांडे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे. इनमें पीथमपुर 22 अवैध कॉलोनियां (पहला स्थान), धार 13 अवैध कॉलोनियां, धामनोद में 2022 के बाद 11 कॉलोनियां थी, पीथमपुर की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां कई कॉलोनियों के नाम तक दर्ज नहीं हैं। केवल जमीन मालिक का नाम दर्ज है और जमीन पर मकानों का निर्माण जारी है। (MP News)

अनुमति जरूरी

कोई भी बड़ा भूखंड यदि खंड-खंड में प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा है या उस पर मकान बनाकर बिक्री की जा रही है, तो सक्षम अनुमति आवश्यक है। इसके बिना किया गया निर्माण या बिक्री विधि सम्मत नहीं है। - सुनील जॉन मिंज, सहायक संचालक, टीएंडसीपी धार

कार्रवाई होगी

कलेक्टर के माध्यम से अनाधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई को लेकर पत्र जारी किए जा रहे हैं। जहां भी इस तरह की कॉलोनी पाई जाएगी, संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे।- विश्वनाथ सिंह, डूडा अधिकारी, धार

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर में 18 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर
ग्वालियर
Gwalior Master Plan-2035 18 Roads widening work mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 11:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / सख्त आदेश… MP की 45 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, फरवरी से शुरू होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: भोजशाला में बन जा रही ‘दीवार’, वसंत पंचमी पर निकलेगी शोभायात्रा

Permanent Wall in Bhojshala Vasant Panchami Security Dhar MP News
धार

भाजपा विधायक से ब्लैकमेलिंग, महिला व युवक पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

bjp mla kalu singh thakur
धार

‘जुमे’ के दिन पड़ रही बसंत पंचमी, भोजशाला में अलर्ट, 6 सेक्टरों में बंटा शहर

dhar Bhojshala
धार

निर्देश जारी: एमपी के इस जिले में ’31 जनवरी’ तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल

government employees
धार

व्यापमं की तरह अब बैंक भर्ती घोटाला, लाखों रुपए लेकर दूसरों के Exam देता था SBI का Assistant Manager

SBI Assistant Manager Big Scam
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.