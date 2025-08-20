Patrika LogoSwitch to English

धार

धार में मुस्लिम समाज से खाली कराकर सील किया गया इमामबाड़ा, शहर में भारी पुलिसबल तैनात

Dhar Imambara Sealed : इमामबाड़े को प्रशासन ने मुस्लिम समाज से खाली कराकर सील कर दिया है। अब इसकी निगरानी पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। तड़के 4 बजे प्रशासन ने कार्रवाई की है। फिलहाल, हालात नियंत्रण में रखने के लिए शहर में भारी पुलिसबल तैनात है।

धार

Faiz Mubarak

Aug 20, 2025

Dhar Imambara Sealed
धार में सील किया गया इमामबाड़ा (Photo Source- Patrika Input)

Dhar Imambara Sealed :मध्य प्रदेश के धार शहर के हटवाड़ा इलाके में स्थित इमामबाड़े को लेकर प्रशासन ने अहम कदम उठाते हुए मुस्लिम समाज से खाली करा लिया गया है। बुधवार तड़के 4 बजे कार्रवाई करते हुए भवन पर लोहे का गेट ओर ताला लगाकर इसे सील किया गया। साथ ही, पीडब्ल्यूडी विभाग को सुपुर्द किया गया है। एसडीएम के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सतर्कता है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किये गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके।

इमामबाड़े का कब्जा दिलवाने के बाद प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी अब पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दी है। इस कार्रवाई को लेकर शहरभर में चर्चा का माहौल है और लोग पुलिस-प्रशासन की इस सक्रियता की बातें करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है। साथ ही, प्रशासन सोशल मीडिया पर भी अलर्ट है। अफवाहें या भ्रामक खबरें फैलने से रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है।

PWD विभाग की निगरानी में रहेगा इमामबाड़ा

इस मामले में अधिकारी साफ कर चुके हैं कि, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी विभाग की देखरेख में रहेगा और पुलिस-प्रशासन लगातार हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है।

Published on:

20 Aug 2025 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / धार में मुस्लिम समाज से खाली कराकर सील किया गया इमामबाड़ा, शहर में भारी पुलिसबल तैनात

