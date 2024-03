धार में तीन दोस्तों की जान ले गया होली का रंग, तड़प तड़प कर तोड़ा दम

धार में तीन दोस्तों की जान ले गया होली का रंग, तड़प तड़प कर तोड़ा दम

धारPublished: Mar 25, 2024 09:10:33 pm Submitted by: deepak deewan

जिस दिन लोग जश्न मनाते हैं उस दिन यहां के तीन युवकों के घर में मातम पसर गया है।

होली के दिन तीन युवकों की मौत

होली पर हर जगह धूमधाम मची है पर धार के एक गांव धानी में सन्नाटा पसरा है। जिस दिन लोग जश्न मनाते हैं उस दिन यहां के तीन युवकों के घर में मातम पसर गया है। होली के दिन तीन युवकों की मौत की घटना से हर कोई दुखी हो उठा है।