आजादी के बाद पहली बार दौड़ेगा ‘रेल इंजन’, रेलवे नक्शे पर दर्ज होगा MP ये जिला

आजादी के बाद पहली बार धार जिला रेलवे नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत पीथमपुर से धार के बीच तैयार 38 किमी लंबे ट्रैक पर सोमवार सुबह से रेलवे इंजन की टेस्टिंग शुरू होगी। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए गांव-गांव में उत्साह है और लोग इस बहुप्रतीक्षित दृश्य को देखने के लिए तैयार हैं। वर्षों से जिस रेल का इंतजार था, वह अब पटरियों पर उतरने को तैयार है और इसके साथ ही धार का भविष्य भी नई रफ्तार पकडऩे जा रहा है।