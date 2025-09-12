ये 5 सावधानी बरतें…viral fever का भयानक अटैक, आंकड़ा 3800 के पार

चिकगुनिया और डेंगू के संदिग्ध मरीजों भी पहुंच रहे हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टरों के कक्ष के बाहर भी मरीजों की कतार लग रही है। अगस्त में 20 से 25 दिन लगातार बारिश, बादल होने से तापमान कम था, वहीं पिछले चार दिनों से धूप निकलने से मौसम एकदम बदल गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। खान-पानी और मच्छरों की रोकथाम से बीमार होने से बचा जा सकता है।