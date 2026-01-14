भाजपा विधायक से ब्लैकमेलिंग, महिला व युवक पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

bjp mla kalu singh thakur
mp news: मध्यप्रदेश के धार जिले की धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालूसिंह ठाकुर ने बुधवार को एक महिला और मुस्लिम युवक पर जान से मारने की धमकी देने के साथ ही ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपये मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इतना ही नहीं विधायक का ये भी आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस और प्रशासन भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है। विधायक ने सीएम डॉ. मोहन यादव को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। इस पूरे घटनाक्रम से राजनीति गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक कालू सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि धरमपुरी थाना क्षेत्र के गवलिया बाड़ी निवासी महिला पहले उनके कार्यालय धामनोद आई और दूसरे दिन भोपाल पहुंचकर उन्हें फोन कर मिलने की बात कही। विधायक के अनुसार महिला का कहना था कि वह भोपाल में किराए से रहती है। उसके पति की मौत हो चुकी है और तीन बच्चे हैं। जहां वो किराए से रहती है वहां से उसे सामान उठाना है और किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मदद करना हमारा काम है इसलिए महिला को एक हजार रुपए देकर वापस भेज दिया था। लेकिन महिला शुरुआत में 15 हजार रुपये मांग रही थी। जिस पर उन्होंने कहा कि वो इतने पैसे नहीं दे सकते। करीब एक घंटे बाद महिला ने फोन लगाकर धमकी दी कि तुमने मुझे भोपाल क्यों बुलाया। गलत काम के लिए मुझे बुलाया। इसके बाद में आसिफ अली नामक युवक ने फोन कर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। दोनों ब्लैकमेल करने लगे दो करोड़ रुपये मांगे।
विधायक कालू सिंह ठाकुर ने बताया कि घबराकर उन्होंने आईजी-एसपी और मुख्यमंत्री को फोन लगाकर सूचना दी। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वो एसपी के पास भी गए लेकिन उनकी शिकायत को एसपी ने गंभीरता से नहीं लिया और उनसे ये तक कहा कि उनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने सीएम से गुहार लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं धार एसपी मयंक अवस्थी का कहना है कि विधायक द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन की जांच के साथ ही विधि-संगत कार्रवाई की जा रही है और इसके आदेश भी दिए गए हैं। सहयोग नहीं करने जैसी कोई बात नहीं है।
