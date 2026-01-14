भाजपा विधायक से ब्लैकमेलिंग, महिला व युवक पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक कालू सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि धरमपुरी थाना क्षेत्र के गवलिया बाड़ी निवासी महिला पहले उनके कार्यालय धामनोद आई और दूसरे दिन भोपाल पहुंचकर उन्हें फोन कर मिलने की बात कही। विधायक के अनुसार महिला का कहना था कि वह भोपाल में किराए से रहती है। उसके पति की मौत हो चुकी है और तीन बच्चे हैं। जहां वो किराए से रहती है वहां से उसे सामान उठाना है और किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मदद करना हमारा काम है इसलिए महिला को एक हजार रुपए देकर वापस भेज दिया था। लेकिन महिला शुरुआत में 15 हजार रुपये मांग रही थी। जिस पर उन्होंने कहा कि वो इतने पैसे नहीं दे सकते। करीब एक घंटे बाद महिला ने फोन लगाकर धमकी दी कि तुमने मुझे भोपाल क्यों बुलाया। गलत काम के लिए मुझे बुलाया। इसके बाद में आसिफ अली नामक युवक ने फोन कर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। दोनों ब्लैकमेल करने लगे दो करोड़ रुपये मांगे।