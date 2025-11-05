एमपी में वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ, सबसे कठिन समय में मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए

Patrika LogoSwitch to English

एमपी में वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ, सबसे कठिन समय में मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए

MP Police- एमपी पुलिस में कर्मचारियों के लिए कल्याण की नई मिसाल, कठिन समय में सुरक्षा और सम्मान की गारंटी

2 min read
Google source verification

धार

image

deepak deewan

Nov 05, 2025

Received Rs 1 crore from MP Police Salary Package Scheme

एमपी पुलिस वेतन पैकेज योजना से मिले 1 करोड़ रुपए

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए कल्याण के लिए लागू की गई वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ मिला है। पुलिस मुख्यालय और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल पर लागू की गई इस योजना को कठिन समय में सुरक्षा और सम्मान की गारंटी बताया गया था। वाकई ऐसा हुआ भी है। योजना का लाभ अब प्रदेश के अनेक परिवारों तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में धार जिले की एक नामिनी को 1 करोड़ रुपए की आकस्मिक मृत्यु लाभ राशि मिली है। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें यह राशि प्रदान की।

एमपी में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से पुलिस वेतन पैकेज योजना लागू की गई थी। 24 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय और एसबीआई के बीच संपन्न हुए एमओयू के तहत सभी पुलिस कर्मियों को पुलिस वेतन पैकेज खाता के जरिए अनेक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा की पहल पर लागू की गई इस योजना का लाभ अब अनेक परिवारों को मिल रहा है। योजना में एक करोड़ रुपये का आकस्मिक मृत्यु बीमा प्रावधान भी शामिल हैं जोकि कठिन समय पर परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराता है।

आकस्मिक मृत्यु लाभ राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए

धार जिले की स्वर्गीय रूपचंद पाटिल की नामिनी सजन बाई को इसका लाभ मिला है। उन्हेें आकस्मिक मृत्यु लाभ राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। धार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने सजन बाई को यह राशि प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह योजना हरेक पुलिसकर्मी के परिवार के लिए कठिन समय में संबल और सुरक्षा का आधार है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सेवा के दौरान हर पुलिसकर्मी को सुरक्षा और सम्मान दोनों की गारंटी मिले। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष दास ने बताया कि योजना में जहां एक करोड़ रुपए का आकस्मिक मृत्यु बीमा किया जाता है वहीं होम लोन पर विशेष ब्याज दरें और मुफ्त डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है।

Updated on:

05 Nov 2025 09:08 pm

Published on:

05 Nov 2025 09:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ, सबसे कठिन समय में मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए

