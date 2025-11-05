एमपी में वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ, सबसे कठिन समय में मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए कल्याण के लिए लागू की गई वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ मिला है। पुलिस मुख्यालय और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल पर लागू की गई इस योजना को कठिन समय में सुरक्षा और सम्मान की गारंटी बताया गया था। वाकई ऐसा हुआ भी है। योजना का लाभ अब प्रदेश के अनेक परिवारों तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में धार जिले की एक नामिनी को 1 करोड़ रुपए की आकस्मिक मृत्यु लाभ राशि मिली है। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें यह राशि प्रदान की।