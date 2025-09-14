बड़ा फैसला: अब धर्मांतरण कराया तो छिन जाएंगे सारे अधिकार!

जनजाति समाज में 'हम हिंदू नहीं है' तरह की धारणा को बढ़ाने वाले तत्वों को रोकने के लिए पेसा एक्ट में ग्राम सभा ने सामूहिक निर्णय लिया कि इस तरह की गतिविधि संचालित करने वाले बाहरी व्यक्ति एवं स्थानीय व्यक्तियों को गांव की जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित करने, संस्कृति तथा गांव के श्मशान से दूर करने एवं गांव की जमीन पर अधिकार से मुक्त करने का कार्य सभी गांव के वरिष्ठ द्वारा लिया। सामूहिक निर्णय लिया कि इस तरह गांव में विवाद को जन्म देने वाले लोग, ईसाई धर्मांतरण एवं जेहादी मानसिकता वाले किन्हीं भी तत्वों को तलावाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।