मार्च में आया रिजल्ट, अबतक नहीं मिली मार्कशीट, इंतजार में हजारों स्टूडेंट्स

वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निजी स्कूल संचालक नियमानुसार फीस जमा कर मार्कशीट लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि सभी विद्यार्थियों की मार्कशीट आ चुकी है। यह बीआरसी केंद्र में मौजूद हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मार्कशीट के बदले स्कूलों से शुल्क वसूलता है। पांचवीं के स्टूडेंट से 50 और आठवीं के स्टूडेंट से 100 रुपए फीस लेने का प्रावधान है। जिन स्कूलों ने अभी तक राज्य शिक्षा केंद्र को अपने छात्रों की संख्या के हिसाब से शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन्हें मार्कशीट नहीं मिलेगी।