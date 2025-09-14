मार्च में आया रिजल्ट, अबतक नहीं मिली मार्कशीट, इंतजार में हजारों स्टूडेंट्स

Marksheets Delayed: राजगढ़ जिले में पांचवीं- आठवीं की परीक्षा में शामिल हुए 51 हजार 785 छात्र- छात्राओं को मार्कशीट नहीं मिल पाई है। 28 मार्च को रिजल्ट घोषित हुआ था, इसी के बाद से सभी मार्कशीट के इंतजार में हैं। साढ़े पांच महीने का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी अभिभावकों को मार्कशीट के लिए स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे है।
इधर स्कूल संचालक भी अभिभावकों को बोर्ड ऑफिस से ही अंकसूची नहीं आने की बात कहकर टालते आ रहे है। इधर, कुछ स्कूल संचालकों ने नाम न छापने की शर्त पर पत्रिका को बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हर साल मार्कशीट जारी करने में देरी की जाती है। पिछले साल हुई परीक्षा की मार्कशीट इस साल जारी हुई है। (MP News)
मार्कशीट न मिलने से विद्यार्थियों को समस्याएं आ रही है। ऐसे छात्र जिन्होंने दूसरे स्कूलों में दाखिला ले लिया है या जिनके माता-पिता का तबादला दूसरे शहरों में हो गया है। उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही छात्रवृत्ति सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लिए मार्कशीट मांगी जा रही है। इसी तरह की शिकायते लेकर अभिभावक स्कूल प्रबंधन सहित बीआरसी दफ्तर भी पहुंच रहे है। (MP News)
वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निजी स्कूल संचालक नियमानुसार फीस जमा कर मार्कशीट लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि सभी विद्यार्थियों की मार्कशीट आ चुकी है। यह बीआरसी केंद्र में मौजूद हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मार्कशीट के बदले स्कूलों से शुल्क वसूलता है। पांचवीं के स्टूडेंट से 50 और आठवीं के स्टूडेंट से 100 रुपए फीस लेने का प्रावधान है। जिन स्कूलों ने अभी तक राज्य शिक्षा केंद्र को अपने छात्रों की संख्या के हिसाब से शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन्हें मार्कशीट नहीं मिलेगी।
राजगढ़ जिले में पांचवीं कक्षा में 25 हजर 381 छात्र- छात्रा सम्मिलित हुए थे। वहीं आठवीं कक्षा में 26 हजार 404 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था। इनके रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को मार्कशीट नहीं मिल पाई ह। इससे छात्र व उनके अभिभावक परेशान है। (MP News)
5वीं और 8वीं की मार्कशीट राज्य केंद्र से ही देरी से आई है। अभी करीब सप्ताहभर पहले ही मार्कशीट आई है। हम बीआरसी व जनशिक्षा केंद्र के जरिए उन्हें स्कूलों तक भिजवा रहे हैं।- करन सिंह भिलाला, जीईओ, राजगढ़