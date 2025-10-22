PM सूर्य क्रांति योजना: मुफ्त में मिलेगी बिजली, 928 उपभोक्ताओं को मिल रही ‘सब्सिडी’

ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर पैनल का उपयेाग तेजी से बढ़ रहा है। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक होकर सरकारी की योजना का लाभ ले रहे हैं। धार शहर की बात करें तो पिछले एक साल में घरेलू कनेक्शन के लिए 498 और व्यासायिक 78 आवेदन आए थे। इनमें से 568 लोगों ने अभी तक सोलर पैनल लगाई है, जिससे उन्हें हर महीने बिजली बिल के रूप में आर्थिक बचत हो रही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 347 घरेलू और 37 व्यावसायिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 360 लोगों ने सोलर पैनल लगाई है।