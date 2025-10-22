PM सूर्य क्रांति योजना: मुफ्त में मिलेगी बिजली, 928 उपभोक्ताओं को मिल रही ‘सब्सिडी’

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: बिजली की बचत के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा को अपनाए जा रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत भी है कि लोग धीरे-धीरे बिजली के सही उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी लगातर प्रयास कर रही और उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के उपयोग पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। पीएम सूर्य क्रांति योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर अलग-अलग सब्सिडी दी जा रही है।
धार जिले में अभी तक 928 उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। सोलर पैनल लगाने से हर महीने 20 से 25 लाख रुपए की बचत हो रही है। इससे विद्युत वितरण कंपनी का दबाव कम हुआ है। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। बिजली की खपत और निर्भरता को कम की जा सके। इससे सौर ऊर्जा का चलन बढ़ा है। कई लोग आगे आकर सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं।
ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर पैनल का उपयेाग तेजी से बढ़ रहा है। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक होकर सरकारी की योजना का लाभ ले रहे हैं। धार शहर की बात करें तो पिछले एक साल में घरेलू कनेक्शन के लिए 498 और व्यासायिक 78 आवेदन आए थे। इनमें से 568 लोगों ने अभी तक सोलर पैनल लगाई है, जिससे उन्हें हर महीने बिजली बिल के रूप में आर्थिक बचत हो रही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 347 घरेलू और 37 व्यावसायिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 360 लोगों ने सोलर पैनल लगाई है।
18 हजार रुपए प्रति किलो वॉट तक सब्सिडी की व्यवस्था है। एक सोलर यूनिट लगाने के लिए औसत 1 लाख 80 हजार रुपए तक खर्च कर तीन किलो वॉट तक की यूनिट स्थापित की जा सकती है। यूनिट से हर माह औसत 350 यूनिट तक बिजली का उत्पादन होता है। घर पर 200 से 250 यूनिट बिजली खर्च भी होती है तो बची यूनिट विविकं को चली जाती है, जिसके बाद विविकं द्वारा भुगतान किया जाता है।
सोलर प्लांट लगाने से बिजली की बचत होगी साथ ही खर्च भी कम लगेगा। योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। जिले में अब तक 928 उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट लगाए गए हैं।- उमा शंकर पाटीदार, एई विविकं
शहर अधीक्षण यंत्री उमा शंकर पाटीदार ने बताया कि सौर ऊर्जा के तहत घर पर सोलर पैनल लगाने के कई सारे फायदे हैं, जिसमें एक बार खर्च करने के बाद कई सालों तक मुफ्त की बिजली मिलेगी। साथ ही हर महीने बिल जमा करने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। इसी को देखते हुए कई उपभोक्त अब आगे आकर सोलर पैनल घर और दुकानों की छतों पर लगवा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग