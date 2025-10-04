बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर बरसाए डंडे-पत्थर, चार जवान घायल, बदमाशों का खौफ बढ़ा

दसई चौकी क्षेत्र के कपास्थल बयड़ा में कुछ महीने पहले एक महिला अपने पति को छोडक़र आपने मायके चली गई थी। पति को गांव के एक युवक पर शक था। दोनों पक्षों के बीच इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पंचायत में साढ़े सात लाख रुपए देकर तोड़ करने का सहमति बनी। परंतु समय पर पैसा नहीं दे पाए। गुरुवार को दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। जिसकी सूचना मिलने पर दसई चौकी से प्रधान आरक्षक भारत पुनमचंद्र बामनिया, प्रधान आरक्षक मन्नुसिह, आरक्षक रमेश भोसले कपास्थल बयड़ा पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसमें पुलिस जवानों को चोटे भी आई है।