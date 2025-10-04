बच्चों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के बिक रही ‘कफ सिरप’

Fake Cough Syrup Children Deaths: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी टीकमगढ़ जिले का स्वास्थ्य अमला बेफिक्र है। यहां पर मेडिकल स्टोर पर अब भी बिना डॉक्टरों के पर्चे के लोगों को कफ सिरप दिए जा रहे हैं तो कई जगहों पर डॉक्टरों द्वारा लिखे गए सीरप की जगह दूसरी कंपनी के सिरप पकड़ाए जा रहे हैं। शुकवार को पत्रिका ने इस मामले में 10 मेडिकल स्टोर को चैक किया तो यह लापरवाही दिखाई दी। साथ ही लोग भी इसे लेकर जागरुक होते नहीं दिखाई दिए। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप बताया जा रहा है। (MP News)