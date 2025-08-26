मुक्तिधाम में मृतक की खोपड़ी के साथ किया गया ऐसा काम, अस्थियां लेने पहुंचे परिजन रह गए हैरान

Dhar News :मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले बदनावर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र की सनसनीखेज घटना ने नगर के लोगों को चौंका कर रख दिया है। दरअसल, बदनावर में स्थित नागेश्वर मुक्तिधाम में मृतक की खोपड़ी निकालकर तंत्र क्रिया किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि, शनिवार को नगर के एक पूर्व पार्षद प्रकाश निनामा के बेटे रवि निनामा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके चलते परिजन ने उसका अंतिम संस्कार किया था।
हादसे का शिकार हुए युवक का उसके परिजन द्वारा उसी दिन अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन अगले दिन रविवार को जब परिवारजन बेटे की अस्थियां लेने मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां का दृश्य देख दंग रह गए। मृतक की खोपड़ी अलग रखी थी। साथ ही, खोपड़ी के नजदीक दो गिलासों में शराब, पांच कटे हुए नींबू जिन पर सिंदूर लगा था, चावल, चिरौंजी और अन्य हड्डियां रखी हुई थीं।
परिजन का आरोप है कि, किसी ने तंत्र-मंत्र के लिए ये अंधविश्वासी कृत्य किया है। इस घटना से आक्रोशित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये घटना न सिर्फ अंधविश्वास की गहरी जड़ों को उजागर करती है, बल्कि समाज में जागरूकता के अभाव को दर्शाती है।