मुक्तिधाम में मृतक की खोपड़ी के साथ किया गया ऐसा काम, अस्थियां लेने पहुंचे परिजन रह गए हैरान

Dhar News :मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले बदनावर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र की सनसनीखेज घटना ने नगर के लोगों को चौंका कर रख दिया है। दरअसल, बदनावर में स्थित नागेश्वर मुक्तिधाम में मृतक की खोपड़ी निकालकर तंत्र क्रिया किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि, शनिवार को नगर के एक पूर्व पार्षद प्रकाश निनामा के बेटे रवि निनामा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके चलते परिजन ने उसका अंतिम संस्कार किया था।