एमपी के पीथमपुर में टेंकर के नीचे मिले दो कंकाल, फैली सनसनी

पीथमपुर औद्योगिक इलाके में दो कंकाल मिलने से पसरी सनसनी- Demo pic
Pithampur- मध्यप्रदेश के औद्योगिक इलाके पीथमपुर में दो कंकाल मिले। यहां देर रात एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। पीथमपुर के सेक्टर-3 थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद जब पुलिस जांच में जुटी थी तब एक टेंकर के नीचे दो कंकाल मिले जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों कंकालों को बाहर निकलवाया। इनमें से एक की पहचान हो गई है जबकि दूसरे व्यक्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर थे और आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए थे जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की है। कंकालों को भोपाल भेजने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने दोनों मजदूरों की मौत के मामले की भी जांच शुरु कर दी है।
पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित शिवम् इंडस्ट्रीज में देर रात भीषण आग लग गई। जानकारी मिलते ही एसडीएम, सीएसपी, थाना प्रभारी और नगर पालिका का अमला घटनास्थल पर पहुंच गया। रातभर आग बुझाने की मशक्कत के बाद सुबह पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरु की। इस दौरान एक जले हुए टैंकर के नीचे दो कंकाल मिले।
पुलिस के अनुसार मृतकों में एक की पहचान नीरज अहिरवार के रूप में हुई। वह सागर का निवासी था। दूसरा मजदूर गुजरात का बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच एफएसएल टीम धार से पीथमपुर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों कंकाल जांच के लिए भोपाल भेजे जा सकते हैं।
