एमपी के पीथमपुर में टेंकर के नीचे मिले दो कंकाल, फैली सनसनी

Pithampur- मध्यप्रदेश के औद्योगिक इलाके पीथमपुर में दो कंकाल मिले। यहां देर रात एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। पीथमपुर के सेक्टर-3 थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद जब पुलिस जांच में जुटी थी तब एक टेंकर के नीचे दो कंकाल मिले जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों कंकालों को बाहर निकलवाया। इनमें से एक की पहचान हो गई है जबकि दूसरे व्यक्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर थे और आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए थे जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमा​र्टम के लिए भेजने की तैयारी की है। कंकालों को भोपाल भेजने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने दोनों मजदूरों की मौत के मामले की भी जांच शुरु कर दी है।