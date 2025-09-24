Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धार

हैवानियत….युवतियों से दुष्कर्म के बाद बनाए वीडियो, इंस्टाग्राम पर किए वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के धार में एक व्यक्ति ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने दो युवतियों के साथ बलात्कार किया, घटना के वीडियो बनाए और फिर उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने की कार्रवाई।

धार

Akash Dewani

Sep 24, 2025

young girls obscene videos circulated in instagram mp news
young girls obscene videos circulated in instagram (Patrika.com)

MP News: धार जिले के टांडा क्षेत्र में तीन युवतियों के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो (obscene videos) बनाने का मामला सामने आया है। युवक ने धोखे से वीडियो बना लिए, फिर इन्हीं वीडियो की मदद से ब्लैकमेल कर संबंध बनाता रहा। उसने दो नाबालिग को भी अपना शिकार बनाया।

सोमवार को आरोपी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। जिसका पता चलने पर पीड़िता और परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना को लेकर लोगों में आकोश है। पुलिस ने आरोपी आकाश (22) पिता मुन्ना मकवाना को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

बिना मान्यता, बिना सर्टिफिकेट… फिर भी संस्था को नपा ने थमा दिया काम!
दमोह
damoh nagar palika dog sterilization controversy mp news (Patrika.com)

ये है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और परिवार के साथ गुजरात के पोरबंदर में मजदूरी करता है। दुष्कर्म की घटना आरोपी ने अपने गांव लौटने पर की। भगोरिया के समय आरोपी गांव आया था, जहां उसने षड्यंत्र के तहत जान-पहचान वाली युवती से संपर्क किया और उसे अपने जाल में फंसाकर दोस्त के कमरे पर ले गया। यहां दुष्कर्म किया और मोबाइल पर अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने धमकी दी कि यह बात अगर किसी को बताई तो मैं तुहारा वीडियो वायरल कर दूंगा। यह घटना 24 फरवरी 2025 की है। पीड़िता डर के कारण चुप रही और परिजनों को भी जानकारी नहीं दी। (MP News)

घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

घटना को लेकर ग्रामीणों में भी आकोश है। पीड़ित युवतियों सहित उनके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आइटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इस घटना के पीछे आरोपी का क्या मकसद था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
आरोपी ने गांव की दो अन्य नाबालिगों का भी शारीरिक शोषण किया। 22 अप्रैल को नाबालिग अपने खेत पर अकेले काम कर रही थी, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस केस में आरोपी ने नाबालिग को ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बना लिया था। आरोपी का तीसरा शिकार गांव की एक अन्य लडक़ी बनी। जिसके साथ आरोपी ने 11 जून को दुष्कर्म किया। उसे भी आरोपी ने धमकी दी थी कि यह बात किसी को बताना मत। कुछ दिनों के लिए आरोपी, पीड़िता को अपने साथ मजदूरी के लिए पोरबंदर भी ले गया था, आरोपी ने मोबाइल में दोनों नाबालिग के वीडियो भी बना रखे थे। (MP News)

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया

आरोपी को गिरतार कर मोबाइल भी जब्त किया है। दो वीडियो में युवतियों के साथ वह दुष्कर्म करते नजर आ रहा है। आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं।- संजय रावत, टीआइ टांडा जिला धार

ये भी पढ़ें

भाजपा विधायक की छाया में धमका रही पुलिस, महिला ने लगाए गंभीर आरोप
छतरपुर
chhatarpur murder case bjp mla Arvind Patreiya Supreme Court mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / हैवानियत….युवतियों से दुष्कर्म के बाद बनाए वीडियो, इंस्टाग्राम पर किए वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.