हैवानियत….युवतियों से दुष्कर्म के बाद बनाए वीडियो, इंस्टाग्राम पर किए वायरल

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और परिवार के साथ गुजरात के पोरबंदर में मजदूरी करता है। दुष्कर्म की घटना आरोपी ने अपने गांव लौटने पर की। भगोरिया के समय आरोपी गांव आया था, जहां उसने षड्यंत्र के तहत जान-पहचान वाली युवती से संपर्क किया और उसे अपने जाल में फंसाकर दोस्त के कमरे पर ले गया। यहां दुष्कर्म किया और मोबाइल पर अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने धमकी दी कि यह बात अगर किसी को बताई तो मैं तुहारा वीडियो वायरल कर दूंगा। यह घटना 24 फरवरी 2025 की है। पीड़िता डर के कारण चुप रही और परिजनों को भी जानकारी नहीं दी। (MP News)