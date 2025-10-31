Akshay Navami Vrat Katha : आंवले के पेड़ की पूजा से मिलता है अक्षय पुण्य, जानें पूरी व्रत कथा

एक पौराणिक कथा के अनुसार, काशी में एक धर्मात्मा वैश्य दंपति रहते थे, जो बहुत धनी थे लेकिन निसंतान थे। एक दिन वैश्य की पत्नी को किसी ने संतान प्राप्ति के लिए किसी पराए बालक की बलि देने का सुझाव दिया। पत्नी ने लालच में आकर एक कन्या की बलि दे दी। इसके परिणामस्वरूप उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा में रहने लगी। जब वैश्य को यह बात पता चली, तो उन्होंने पत्नी को गंगा तट पर जाकर प्रायश्चित करने की सलाह दी। वहां माता गंगा ने उससे कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा करो और आंवले का सेवन करो। महिला ने ऐसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से वह रोगमुक्त हो गई। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार, अक्षय नवमी और आंवला नवमी का व्रत करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख भी प्राप्त होता है।