राम ने जब अनुज भरत का अश्रुओं से भरा मुख देखा, तो बिलख पड़े...

Bharat meet with Lord Rama during vanvas and said to return ayodhya: संसार में भाई से अधिक प्यारा कोई नाता नहीं होता। इस एक नाते में जाने कितने नाते समाए होते हैं। साथ खेलने का नाता, साथ पढऩे-लिखने का नाता, एक ही थाली में खाने का नाता, एक ही बिछावन पर सोने का नाता...