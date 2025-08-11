11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म-कर्म

जीवन को एक सुनहरा अवसर समझें : साध्वी इंदुप्रभा

&nbsp;श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, अलसूर के तत्वावधान में आयोजित प्रवचन में साध्वी इंदुप्रभा ने कहा कि मानव को अपने कर्म से आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। वीतराग परमात्मा ने मात्र आत्मा का महत्व बताया है। प्रभु ने कहा है कि हम मैं और मेरा का अंतर समझें। मैं स्वयं हूं और [&hellip;]

बैंगलोर

Bandana Kumari

Aug 11, 2025

 श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, अलसूर के तत्वावधान में आयोजित प्रवचन में साध्वी इंदुप्रभा ने कहा कि मानव को अपने कर्म से आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। वीतराग परमात्मा ने मात्र आत्मा का महत्व बताया है। प्रभु ने कहा है कि हम मैं और मेरा का अंतर समझें। मैं स्वयं हूं और जिन्हें मैं मेरा कहता हूं वे सब पराए हैं। जगत में मात्र स्वार्थ का साम्राज्य है। जब तक स्वार्थ है, सभी साथी बन जाते हैं। विपत्ति में सब पराए हो जाते हैं। हम अपने आप को समझें और अपनी आत्मा के उत्थान का पुरुषार्थ करें।

साध्वी वृद्धिप्रभा ने कहा कि इस जीवन को हम एक सुनहरा अवसर समझें। प्रभु की वाणी को सुन कर हम आत्मसात करने का प्रयास करें। जन्म से हमे धर्म नही मिलता है। जन्म से विरासत, संप्रदाय, धन मिल सकता है किंतु धर्म तो पुरुषार्थ से मिलता है। नकारात्मक विचार हमारे पतन के कारण हैं। प्रवचन में जय ब्राह्मी बालिका मंडल ने पर्यावरण विषय पर लघु नाटिका की प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि मानव किस तरह प्रकृति से छेड़छाड़ कर स्वयं के विनाश को आमंत्रित किया है। सभी को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए । राजाजी नगर युवक संघ ने आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक टूर्नामेंट की जानकारी दी। अलसूर संघ के मंत्री अभय कुमार बांठिया ने संचालन किया। धनपत राज बोहरा ने स्वागत किया। साध्वी शशिप्रभा ने मंगल पाठ सुनाया।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 06:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / जीवन को एक सुनहरा अवसर समझें : साध्वी इंदुप्रभा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.