जीवन को एक सुनहरा अवसर समझें : साध्वी इंदुप्रभा

साध्वी वृद्धिप्रभा ने कहा कि इस जीवन को हम एक सुनहरा अवसर समझें। प्रभु की वाणी को सुन कर हम आत्मसात करने का प्रयास करें। जन्म से हमे धर्म नही मिलता है। जन्म से विरासत, संप्रदाय, धन मिल सकता है किंतु धर्म तो पुरुषार्थ से मिलता है। नकारात्मक विचार हमारे पतन के कारण हैं। प्रवचन में जय ब्राह्मी बालिका मंडल ने पर्यावरण विषय पर लघु नाटिका की प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि मानव किस तरह प्रकृति से छेड़छाड़ कर स्वयं के विनाश को आमंत्रित किया है। सभी को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए । राजाजी नगर युवक संघ ने आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक टूर्नामेंट की जानकारी दी। अलसूर संघ के मंत्री अभय कुमार बांठिया ने संचालन किया। धनपत राज बोहरा ने स्वागत किया। साध्वी शशिप्रभा ने मंगल पाठ सुनाया।