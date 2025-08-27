Ganesh Chaturthi 2025: इस शहर में है भगवान गणेश के 32 स्वरूपों वाला मंदिर, क्या है चमत्कारी इतिहास

Ganesh Chaturthi 2025 Temple: आज, 27 अगस्त 2025 को देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को सिर्फ एक नहीं बल्कि 32 रूपों में पूजा जाता है। भारत के कर्नाटक में मैसूर के पास एक शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस आर्टिकल में हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे।