Godhan Puja 2025: भाई की लंबी उम्र के लिए कांटे चुभोकर बहनें करती हैं अनोखा व्रत, जानिए गोधन पूजा की पूरी मान्यता!

लोककथाओं के अनुसार, एक बहन और उसके भैया-भाभी की कहानी गोधन पूजा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बहन की भाभी का एक प्रेमी था, जो इच्छाधारी नाग था। एक दिन भाई ने अनजाने में उस नाग को मार डाला। दुखी होकर भाभी ने नाग के शरीर के टुकड़े अपने बालों, दीये और खटिया के नीचे छिपा दिए। बाद में जब बहन को यह रहस्य पता चला, तो उसने अपने भाई की रक्षा के लिए गोधन बाबा से प्रार्थना की और यह व्रत शुरू किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है।