Janmashtami date 2019 : हर मनोकामना होगी पूरी, इस जन्माष्टमी जप लें इनमें से कोई भी एक मंत्र

Janmashtami date 2019 - Every wish will be fulfilled, chant this proven mantra on this Janmashtami : जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो इस जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण के इन चमत्कारी मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र जप कर लें। देवकीनंदन की विशेष कृपा से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होने लगेगी।