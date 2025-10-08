Kartik Maas Puja : कार्तिक माह में इन दो पौधों की करें पूजा, पंडित ने बताया विधि व लाभ

कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में विशेष रूप से शालिग्राम, तुलसी और आंवले की पूजा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने में तुलसी और आंवले की पूजा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस माह में किया गया स्नान, दान और दीपदान भी अत्यंत शुभ माना गया है।